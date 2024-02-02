NYT: Чиновники из Европы и США выступили против поддержки Израиля

Posted Вчера, 16:03
Published Вчера, 16:03
Modified Вчера, 16:05
Updated Вчера, 16:05
Это — первый случай, когда чиновники из обеих сторон Атлантического океана объединились для выражения недовольства политикой своих правительств в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
В письме указывается, что чиновники уже ранее высказывали свою озабоченность внутренним каналам связи, но их обращения были проигнорированы. Они также отмечают, что политика их правительств ослабляет моральный авторитет стран и подрывает их способность защищать свободу, справедливость и права человека. В письме говорится о возможном нарушении международного гуманитарного права, военных преступлениях, этнической чистке и геноциде. Об этом пишет RTVI.
Имена подписавшихся чиновников не разглашаются из-за опасений возможных негативных последствий для них. Один из организаторов инициативы, бывший сотрудник Госдепартамента США, сообщил, что более 800 действующих чиновников разных стран поддержали это обращение. Основную долю подписавших составляют представители американских ведомств, особенно Госдепартамента, а также сотрудники коллективных институтов Евросоюза, Нидерландов и США.
В письме также указывается, что его одобрили должностные лица из еще восьми стран НАТО, Швеции и Швейцарии, в основном из министерств иностранных дел.
Бывший сотрудник Госдепартамента Джош Пол, который ушел со своего поста из-за недовольства политикой своей страны в отношении Израиля, отмечает, что односторонняя поддержка зверств Израиля в Газе и игнорирование интересов палестинского народа представляет собой как моральный, так и политический провал. Он также признался, что знает организаторов письма с критикой поддержки Израиля.