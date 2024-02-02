NYT: Чиновники из Европы и США выступили против поддержки Израиля

В письме указывается, что чиновники уже ранее высказывали свою озабоченность внутренним каналам связи, но их обращения были проигнорированы. Они также отмечают, что политика их правительств ослабляет моральный авторитет стран и подрывает их способность защищать свободу, справедливость и права человека. В письме говорится о возможном нарушении международного гуманитарного права, военных преступлениях, этнической чистке и геноциде. Об этом пишет RTVI.