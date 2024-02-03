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Posted 3 февраля, 01:29

Published 3 февраля, 01:29

Modified Вчера, 23:53

Updated Вчера, 23:53

Парят над Золотым Рогом: редкие птицы замечены в небе над Владивостоком — видео

3 февраля 2024, 01:29

Краснокнижная птица летает над Владивостоком

Удивительной красоты хищник из семейства ястребиных попался сегодня в объектив камеры во Владивостоке. Пернатый «красавец» раскинул свои крылья в небе над Золотым Рогом.
Сюжет
Хищник

Выше уровня моста: прямо над Золотым Рогом очевидцы заметили парящего орлана-белохвоста. Хищник завораживающе кружил в небе над бухтой, привлекая внимание людей. В Приморском крае эта птица обычно остаётся на зимовку, потому как обитает рядом с побережьем, крупными реками и озерами.

Считается, что орлан-белохвост — самая крупная хищная птица, какая только водится в России. Он занесён в Красную книгу, поскольку в прошлом столетии его вид сильно пострадал от хозяйственной деятельности человека.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Хищник#Птицы#Небо#Бухта
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