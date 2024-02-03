Парят над Золотым Рогом: редкие птицы замечены в небе над Владивостоком — видео

Выше уровня моста: прямо над Золотым Рогом очевидцы заметили парящего орлана-белохвоста. Хищник завораживающе кружил в небе над бухтой, привлекая внимание людей. В Приморском крае эта птица обычно остаётся на зимовку, потому как обитает рядом с побережьем, крупными реками и озерами.