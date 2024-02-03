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Posted Вчера, 03:25

Published Вчера, 03:25

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Правительство заявило о фейке: Тихвинский лес никто не вырубает — официально

Правительство заявило о фейке: Тихвинский лес никто не вырубает — официально

3 февраля 2024, 03:25
В последнее время в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что весь Тихвинский лес был вырублен и передан в аренду бизнесу. Одни говорят о строительстве многоэтажных домов, другие о производстве. Но какова на самом деле правда?

Информация о полной вырубке Тихвинского леса является фейком. Действительно, на его территории будет размещено новое производство, но лишь на части лесного участка. Компания, которая получила аренду, будет осуществлять производство в рамках программы импортозамещения. Это важный шаг для развития отечественной промышленности и укрепления российской экономики, сообщает правительство Приморского края.

К сожалению, некоторые паблики в соцсетях предпочитают игнорировать факты и продолжают распространять ложную информацию. Это может привести к общественному недоверию и негативным последствиям для бизнеса, которому было предоставлено право на использование лесного участка.

Правительство Приморского края просит игнорировать фейки и доверять лишь информации из достоверных источников.

#Экономика#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Импортозамещение#Аренда#Производство#Промышленность#Развитие#Фейк#Социальные сети#Тихвинский лес
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