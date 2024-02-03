Posted Вчера, 03:25
Published Вчера, 03:25
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Информация о полной вырубке Тихвинского леса является фейком. Действительно, на его территории будет размещено новое производство, но лишь на части лесного участка. Компания, которая получила аренду, будет осуществлять производство в рамках программы импортозамещения. Это важный шаг для развития отечественной промышленности и укрепления российской экономики, сообщает правительство Приморского края.
К сожалению, некоторые паблики в соцсетях предпочитают игнорировать факты и продолжают распространять ложную информацию. Это может привести к общественному недоверию и негативным последствиям для бизнеса, которому было предоставлено право на использование лесного участка.
Правительство Приморского края просит игнорировать фейки и доверять лишь информации из достоверных источников.