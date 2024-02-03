Правительство заявило о фейке: Тихвинский лес никто не вырубает — официально

В последнее время в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что весь Тихвинский лес был вырублен и передан в аренду бизнесу. Одни говорят о строительстве многоэтажных домов, другие о производстве. Но какова на самом деле правда?

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