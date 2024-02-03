zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:27

Published Вчера, 07:27

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Самые дорогие автомобили в обслуживании в России — мнение эксперта

Самые дорогие автомобили в обслуживании в России — мнение эксперта

3 февраля 2024, 07:27
Приобретение автомобиля — это огромная ответственность, которая включает не только покупку, но и его последующее обслуживание. В России, как и во многих других странах, затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобиля могут быть значительными. Бренды какой страны обслуживать дороже всего?
Сюжет
Ремонт

Согласно отчету технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова, автомобили американских брендов являются самыми дорогими в обслуживании, сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, для владельцев автомобилей марок Cadillac, Ford, Chrysler и Chevrolet расчетный средний чек за ремонт составляет 9,9 тысячи рублей. Однако, есть и другие категории, в которых затраты на обслуживание автомобиля не такие высокие.

В среднем сегменте, по мнению технического директора, находятся автомобили шведских, немецких, французских и чешских производителей. Например, в обслуживании автомобилей Audi, Volkswagen, BMW или Opel средний чек составит 9,3 тысячи рублей. Это немного ниже, чем стоимость ремонта американских автомобилей, но все еще является значительной суммой.

С другой стороны, японские, российские и корейские автомобили считаются более доступными в обслуживании. Средняя стоимость ремонта для автомобилей Toyota, LADA, Kia или Hyundai составляет около 7,5 тысяч рублей. Это на 2 тысячи рублей меньше, чем в среднем сегменте и на 2,4 тысячи рублей меньше, чем у американских автомобилей.

#Приморский край#Новости#Авто#Россия#Ремонт#Автомобили#Затраты#Касается каждого#Обслуживание#Техническое обслуживание#Американские бренды#Cadillac#Ford
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33