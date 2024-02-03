Самые дорогие автомобили в обслуживании в России — мнение эксперта

С другой стороны, японские, российские и корейские автомобили считаются более доступными в обслуживании. Средняя стоимость ремонта для автомобилей Toyota, LADA, Kia или Hyundai составляет около 7,5 тысяч рублей. Это на 2 тысячи рублей меньше, чем в среднем сегменте и на 2,4 тысячи рублей меньше, чем у американских автомобилей.