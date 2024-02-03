Самые дорогие автомобили в обслуживании в России — мнение эксперта

Posted Вчера, 07:27
Published Вчера, 07:27
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Согласно отчету технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова, автомобили американских брендов являются самыми дорогими в обслуживании, сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, для владельцев автомобилей марок Cadillac, Ford, Chrysler и Chevrolet расчетный средний чек за ремонт составляет 9,9 тысячи рублей. Однако, есть и другие категории, в которых затраты на обслуживание автомобиля не такие высокие.
В среднем сегменте, по мнению технического директора, находятся автомобили шведских, немецких, французских и чешских производителей. Например, в обслуживании автомобилей Audi, Volkswagen, BMW или Opel средний чек составит 9,3 тысячи рублей. Это немного ниже, чем стоимость ремонта американских автомобилей, но все еще является значительной суммой.
С другой стороны, японские, российские и корейские автомобили считаются более доступными в обслуживании. Средняя стоимость ремонта для автомобилей Toyota, LADA, Kia или Hyundai составляет около 7,5 тысяч рублей. Это на 2 тысячи рублей меньше, чем в среднем сегменте и на 2,4 тысячи рублей меньше, чем у американских автомобилей.