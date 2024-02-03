Студенты медики оказали первую помощь пассажирке рейса Владивосток-Москва

В полете одна из пассажирок начала чувствовать себя плохо и потеряла сознание. В этот момент студенты, которые уже несколько лет работают на Станции скорой медицинской помощи в Уссурийске, были готовы действовать. Благодаря мгновенной реакции и своим знаниям оказания первой помощи, они смогли привести женщину в сознание и стабилизировать ее состояние до посадки самолета.