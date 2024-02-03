Студенты медики оказали первую помощь пассажирке рейса Владивосток-Москва

Posted 3 февраля, 02:23
Published 3 февраля, 02:23
Modified Вчера, 23:52
Updated Вчера, 23:52
Группа студентов-медиков отправилась в Москву, чтобы представить Приморский край на выставке ВДНХ, посвященной Дню здоровья. Однако им пришлось вмешаться в происходящее и продемонстрировать свои навыки медицинской помощи в экстремальной ситуации, сообщает Минздрав Приморья.
В полете одна из пассажирок начала чувствовать себя плохо и потеряла сознание. В этот момент студенты, которые уже несколько лет работают на Станции скорой медицинской помощи в Уссурийске, были готовы действовать. Благодаря мгновенной реакции и своим знаниям оказания первой помощи, они смогли привести женщину в сознание и стабилизировать ее состояние до посадки самолета.
Самолетный экипаж незамедлительно связался с наземными службами, сообщив о произошедшем происшествии. По прилету в Москву, студентов медиков заменила бригада медиков аэропорта Шереметьево, которые продолжили оказывать помощь пострадавшей пассажирке.
«Благодарим студентов за помощь и желаем хорошей работы на выставке „Россия“», — отметили в Минздраве Приморья.