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Posted 3 февраля, 02:23

Published 3 февраля, 02:23

Modified Вчера, 23:52

Updated Вчера, 23:52

Студенты медики оказали первую помощь пассажирке рейса Владивосток-Москва

Студенты медики оказали первую помощь пассажирке рейса Владивосток-Москва

3 февраля 2024, 02:23

Студенты медики оказали первую помощь пассажирке рейса Владивосток-Москва

Внезапные ситуации на борту самолета — не редкость, и важно, чтобы в таких моментах рядом находились специалисты, готовые оказать помощь. Именно такой случай произошел на рейсе Владивосток-Москва, где одной из пассажирок внезапно стало плохо.

Группа студентов-медиков отправилась в Москву, чтобы представить Приморский край на выставке ВДНХ, посвященной Дню здоровья. Однако им пришлось вмешаться в происходящее и продемонстрировать свои навыки медицинской помощи в экстремальной ситуации, сообщает Минздрав Приморья.

В полете одна из пассажирок начала чувствовать себя плохо и потеряла сознание. В этот момент студенты, которые уже несколько лет работают на Станции скорой медицинской помощи в Уссурийске, были готовы действовать. Благодаря мгновенной реакции и своим знаниям оказания первой помощи, они смогли привести женщину в сознание и стабилизировать ее состояние до посадки самолета.

Самолетный экипаж незамедлительно связался с наземными службами, сообщив о произошедшем происшествии. По прилету в Москву, студентов медиков заменила бригада медиков аэропорта Шереметьево, которые продолжили оказывать помощь пострадавшей пассажирке.

«Благодарим студентов за помощь и желаем хорошей работы на выставке „Россия“», — отметили в Минздраве Приморья.
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Москва#Россия#Первая помощь#Студенты-медики#Рейс Владивосток-Москва#Пассажирка#Экстремальная ситуация#Медицинская помощь#Сознание#Бригада медиков#Аэропорт Шереметьево
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