Олег Кожемяко рассказал о перспективах концертно-выставочного туризма в России

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В ходе выступления глава дальневосточного региона подчеркнул, что туризм многогранен, и добавил, что для достижения положительных результатов в рамках его развития необходимо продолжать выстраивать сотрудничество между бизнесом и властью. Внутренний туризм имеет огромный потенциал, но пока его вклад в экономику страны составляет всего 4%, в то время как в развитых странах с туристской инфраструктурой этот показатель составляет 10-14%.
Олег Кожемяко выразил уверенность в том, что туризм станет важной составляющей развития России на долгие годы. Население страны уже сейчас готово тратить больше денег на отдых на Родине.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, что туризм является самой быстрорастущей отраслью российской экономики. По его словам, задача Правительства — вкладывать все силы в развитие именно внутреннего туризма, где наша страна может предложить все виды отдыха.
Он добавил, что качество сервиса, безопасность и привлекательность наших курортов постепенно растут. С 2004 по 2019 год количество туристических поездок по России увеличилось в три раза, а количество гостиничных номеров приблизилось к миллиону. Почти в 1,5 раза вырос и объём инвестиций.
В свою очередь Олег Кожемяко представил на дискуссии еще одно перспективное направление — концертный туризм. Он рассказал, как после открытия Приморской сцены Мариинского театра японские и южнокорейские авиакомпании начали открывать рейсы во Владивосток. Параллельно этому были организованы пароходные экскурсии, в ходе которых гиды рассказывали иностранным туристам о российском балете.
«Сейчас по поручению Президента строится четыре культурно-выставочных центра: во Владивостоке, Кемерово, Севастополе, Калининграде, которые будут представлять огромные выставочные залы крупнейших музеев, а самое главное, балетные сцены. Мы должны принять специальные программы, рассчитывая как на россиян, так и на туристов из КНР, организовать для них наше сопровождение. Это важное и перспективное направление, требующее больших организационных решений», — подчеркнул Олег Кожемяко.