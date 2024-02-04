zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Олег Кожемяко рассказал о перспективах концертно-выставочного туризма в России

Олег Кожемяко рассказал о перспективах концертно-выставочного туризма в России

4 февраля 2024, 03:02
На выставке-форуме «Россия» в Москве прошёл День туризма. Участие в мероприятии принял губернатор Приморья Олег Кожемяко, являющийся также председателем комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту.
Сюжет
Туризм

В ходе выступления глава дальневосточного региона подчеркнул, что туризм многогранен, и добавил, что для достижения положительных результатов в рамках его развития необходимо продолжать выстраивать сотрудничество между бизнесом и властью. Внутренний туризм имеет огромный потенциал, но пока его вклад в экономику страны составляет всего 4%, в то время как в развитых странах с туристской инфраструктурой этот показатель составляет 10-14%.

Олег Кожемяко выразил уверенность в том, что туризм станет важной составляющей развития России на долгие годы. Население страны уже сейчас готово тратить больше денег на отдых на Родине.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, что туризм является самой быстрорастущей отраслью российской экономики. По его словам, задача Правительства — вкладывать все силы в развитие именно внутреннего туризма, где наша страна может предложить все виды отдыха.

Он добавил, что качество сервиса, безопасность и привлекательность наших курортов постепенно растут. С 2004 по 2019 год количество туристических поездок по России увеличилось в три раза, а количество гостиничных номеров приблизилось к миллиону. Почти в 1,5 раза вырос и объём инвестиций.

В свою очередь Олег Кожемяко представил на дискуссии еще одно перспективное направление — концертный туризм. Он рассказал, как после открытия Приморской сцены Мариинского театра японские и южнокорейские авиакомпании начали открывать рейсы во Владивосток. Параллельно этому были организованы пароходные экскурсии, в ходе которых гиды рассказывали иностранным туристам о российском балете.

«Сейчас по поручению Президента строится четыре культурно-выставочных центра: во Владивостоке, Кемерово, Севастополе, Калининграде, которые будут представлять огромные выставочные залы крупнейших музеев, а самое главное, балетные сцены. Мы должны принять специальные программы, рассчитывая как на россиян, так и на туристов из КНР, организовать для них наше сопровождение. Это важное и перспективное направление, требующее больших организационных решений», — подчеркнул Олег Кожемяко.
#Бизнес#Экономика#Приморье#Приморский край#Туризм#Владивосток#Видео#Инвестиции#Владимир Путин#Москва#Безопасность#Власть#Россия#Губернатор#Севастополь#Олег Кожемяко#Внутренний туризм#Приморская сцена Мариинского театра#Восток-Медиа#Госсовет#Привлекательность#Курорты#Кемерово#Музеи#ВДНХ
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33