Олег Кожемяко рассказал о перспективах концертно-выставочного туризма в России

В ходе выступления глава дальневосточного региона подчеркнул, что туризм многогранен, и добавил, что для достижения положительных результатов в рамках его развития необходимо продолжать выстраивать сотрудничество между бизнесом и властью. Внутренний туризм имеет огромный потенциал, но пока его вклад в экономику страны составляет всего 4%, в то время как в развитых странах с туристской инфраструктурой этот показатель составляет 10-14%.