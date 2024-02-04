Пришла весна? Погода порадует жителей Приморья, но не везде

Posted 3 февраля, 23:36
Published 3 февраля, 23:36
Modified Вчера, 23:51
Updated Вчера, 23:51
Сегодня, 4 февраля, погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха днём составит от -2 до -1°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер также будет северо-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7°C.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет северо-западный умеренный. Температура воздуха днем опустится до отметок -6…-8°С.
В Находке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер также будет северо-западный умеренный. Температура воздуха — от -2 до -4°C.