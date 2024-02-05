zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Дальневосточный леопард привлёк внимание американского репортёра

Дальневосточный леопард привлёк внимание американского репортёра

5 февраля 2024, 12:18
Известный западный журналист Такер Карлсон посетил приморский павильон на выставке «Россия» в Москве. Особенно иностранца привлёк его обитатель.

Как сообщает telegram-канал Правительства Приморского края, Карлсон побывал на выставке сегодня, 5 февраля. В ходе экскурсии американский репортёр не просто посетил приморский павильон, а заострил своё внимание на редком, краснокнижном дальневосточном леопарде — эндемике нашего региона.

В пресс-службе регионального Правительства отметили, что Карлсон также прошёл тропой уникального хищника по иммерсивному коридору на стенде края.

Отметим, что известный американский журналист прибыл в Россию впервые. По данным некоторых медиа, в стране он находится с 1 февраля.

#Приморский край#Москва#Живая природа#Дальневосточный леопард#Выставка Россия
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33