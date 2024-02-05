Дальневосточный леопард привлёк внимание американского репортёра

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как сообщает telegram-канал Правительства Приморского края, Карлсон побывал на выставке сегодня, 5 февраля. В ходе экскурсии американский репортёр не просто посетил приморский павильон, а заострил своё внимание на редком, краснокнижном дальневосточном леопарде — эндемике нашего региона.
В пресс-службе регионального Правительства отметили, что Карлсон также прошёл тропой уникального хищника по иммерсивному коридору на стенде края.
Отметим, что известный американский журналист прибыл в Россию впервые. По данным некоторых медиа, в стране он находится с 1 февраля.