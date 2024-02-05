Дальневосточный леопард привлёк внимание американского репортёра

Как сообщает telegram-канал Правительства Приморского края, Карлсон побывал на выставке сегодня, 5 февраля. В ходе экскурсии американский репортёр не просто посетил приморский павильон, а заострил своё внимание на редком, краснокнижном дальневосточном леопарде — эндемике нашего региона.