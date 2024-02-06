Сначала забил камнем, затем утопил: срок до 15 лет грозит 19-летнему жителю Приморья

Ранее в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. Статья, по который проходит обвиняемый, несет не менее суровое наказание — молодой человек может лишиться свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.