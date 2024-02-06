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Posted 6 февраля, 07:04

Published 6 февраля, 07:04

Modified Вчера, 11:11

Updated Вчера, 11:11

Дело о жестоком убийстве по вине 19-летнего парня рассмотрит суд в Приморье

Сначала забил камнем, затем утопил: срок до 15 лет грозит 19-летнему жителю Приморья

6 февраля 2024, 07:04

Дело о жестоком убийстве по вине 19-летнего парня рассмотрит суд в Приморье

Прокуратура Красноармейского района Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Крутой Яр. 19-летний парень обвиняется в жестоком убийстве местного жителя.
Сюжет
Суд

Чудовищная расправа над жителем села Крутой Яр произошла в Приморье в сентябре минувшего года. В ходе предварительного расследования оперативники установили, что 19-летний обвиняемый безжалостно расправился с 46-летним односельчанином.

Эта леденящая душу история созвучна с одной небезызвестной песней Короля и Шута: «В провинциальном городке был праздник, музыка звучала…». Вот только камнем по голове погибший получил не случайно, а намерено — с тяжелой, увесистой руки 19-летнего нападавшего.

В период праздничных мероприятий, посвященных годовщине со дня образования Крутого Яра, молодой человек поссорился с малознакомым местным жителем. В результате конфликта парень нанес мужчине не менее 15-ти ударов камнем по голове, причинив пострадавшему многочисленные ушибы и раны.

После конфликта фигурант решил убить оппонента. Обвиняемый переместил мужчину к расположенной неподалеку протоке реки, погрузил головой в воду и с силой удерживал в таком положении, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. В результате механической асфиксии наступила смерть мужчины.

Ранее в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. Статья, по который проходит обвиняемый, несет не менее суровое наказание — молодой человек может лишиться свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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