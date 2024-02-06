Сначала забил камнем, затем утопил: срок до 15 лет грозит 19-летнему жителю Приморья

Posted 6 февраля, 07:04
Published 6 февраля, 07:04
Modified Вчера, 11:11
Updated Вчера, 11:11
Чудовищная расправа над жителем села Крутой Яр произошла в Приморье в сентябре минувшего года. В ходе предварительного расследования оперативники установили, что 19-летний обвиняемый безжалостно расправился с 46-летним односельчанином.
Эта леденящая душу история созвучна с одной небезызвестной песней Короля и Шута: «В провинциальном городке был праздник, музыка звучала…». Вот только камнем по голове погибший получил не случайно, а намерено — с тяжелой, увесистой руки 19-летнего нападавшего.
В период праздничных мероприятий, посвященных годовщине со дня образования Крутого Яра, молодой человек поссорился с малознакомым местным жителем. В результате конфликта парень нанес мужчине не менее 15-ти ударов камнем по голове, причинив пострадавшему многочисленные ушибы и раны.
После конфликта фигурант решил убить оппонента. Обвиняемый переместил мужчину к расположенной неподалеку протоке реки, погрузил головой в воду и с силой удерживал в таком положении, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. В результате механической асфиксии наступила смерть мужчины.
Ранее в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. Статья, по который проходит обвиняемый, несет не менее суровое наказание — молодой человек может лишиться свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.