Виновник ДТП растворился в воздухе: полиция ищет водителя, сбившего пенсионерку

Posted 6 февраля, 10:31
Published 6 февраля, 10:31
Modified Вчера, 11:10
Updated Вчера, 11:10
ГАИ Владивостока просит помочь установить личность виновника ДТП, покинувшего место аварии на улице Шилкинская.
6 февраля в 09:45 неустановленный водитель при движении задним ходом по придомовой территории совершил наезд на пешехода, шедшего в попутном направлении. Виновник сразу скрылся с места ДТП.
Под колесами нерадивого водителя пострадала 73-летняя женщина-пешеход, она получила травмы и находится на амбулаторном лечении.
Сотрудники ГАИ проводят проверку, уже назначено проведение нескольких исследований. После установления личности водителя, в отношении него будет выбрана мера пресечения.