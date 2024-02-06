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Posted 6 февраля, 10:31

Published 6 февраля, 10:31

Modified Вчера, 11:10

Updated Вчера, 11:10

Виновник ДТП растворился в воздухе: полиция ищет водителя, сбившего пенсионерку

Виновник ДТП растворился в воздухе: полиция ищет водителя, сбившего пенсионерку

6 февраля 2024, 10:31
В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП на улице Шилкинская. Есть пострадавшие, личность водителя неизвестна.
Сюжет
Полиция

ГАИ Владивостока просит помочь установить личность виновника ДТП, покинувшего место аварии на улице Шилкинская.

6 февраля в 09:45 неустановленный водитель при движении задним ходом по придомовой территории совершил наезд на пешехода, шедшего в попутном направлении. Виновник сразу скрылся с места ДТП.

Под колесами нерадивого водителя пострадала 73-летняя женщина-пешеход, она получила травмы и находится на амбулаторном лечении.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, уже назначено проведение нескольких исследований. После установления личности водителя, в отношении него будет выбрана мера пресечения.

#Общество#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Авария#ДТП#ГАИ#Травмы#Наезд#Пешеход
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