zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:38

Published 7 февраля, 07:38

Modified Вчера, 11:09

Updated Вчера, 11:09

«Рост в шесть раз»: Кожемяко отметил, что активных приморцев становится больше

«Рост в шесть раз»: Кожемяко отметил, что активных приморцев становится больше

7 февраля 2024, 07:38
На форуме «Живём в Приморье. Решаем вместе» Олег Николаевич Кожемяко подчеркнул эффективность территориального самоуправления. В крае появляется всё больше ТОСов, меняющих жизнь приморцев к лучшему.
Сюжет
Форум

ТОС — территориальные общественные самоуправления — это самостоятельно организованные жителями советы. Они могут формироваться в пределах районов, улиц, групп жилых домов, и даже подъездов многоквартирных домов. Им на форуме было уделено особое внимание.

Губернатор Приморья оценил эффективность работы ТОС и подчеркнул, что в последние годы такие объединения граждан существенно меняют край к лучшему.

На старте у нас было порядка 140 ТОСов и 30 инициативных групп, а сейчас это уже 475 территорий общественного самоуправления — в три раза больше, и 240 инициативных групп — рост в шесть раз! — отметил Олег Николаевич.

На форуме собрались представители территориальных самоуправлений со всего края. Со сцены выступили также мэр Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Форум общественников прошёл в Приморье уже в восьмой раз. В рамках мероприятий форума были подведены итоги работы ТОС за 2023 год, представлены проекты работы с территориальными самоуправлениями, а также рассмотрены уже реализованные проекты.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Форум#МЭР#Губернатор#Константин Шестаков#Олег Кожемяко#ТОС#Территориальное самоуправление#Грантовый конкурс
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33