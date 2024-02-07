«Рост в шесть раз»: Кожемяко отметил, что активных приморцев становится больше

Posted 7 февраля, 07:38
Published 7 февраля, 07:38
Modified Вчера, 11:09
Updated Вчера, 11:09
ТОС — территориальные общественные самоуправления — это самостоятельно организованные жителями советы. Они могут формироваться в пределах районов, улиц, групп жилых домов, и даже подъездов многоквартирных домов. Им на форуме было уделено особое внимание.
Губернатор Приморья оценил эффективность работы ТОС и подчеркнул, что в последние годы такие объединения граждан существенно меняют край к лучшему.
На старте у нас было порядка 140 ТОСов и 30 инициативных групп, а сейчас это уже 475 территорий общественного самоуправления — в три раза больше, и 240 инициативных групп — рост в шесть раз! — отметил Олег Николаевич.
На форуме собрались представители территориальных самоуправлений со всего края. Со сцены выступили также мэр Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Форум общественников прошёл в Приморье уже в восьмой раз. В рамках мероприятий форума были подведены итоги работы ТОС за 2023 год, представлены проекты работы с территориальными самоуправлениями, а также рассмотрены уже реализованные проекты.