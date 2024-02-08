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Posted Вчера, 09:29

Published Вчера, 09:29

Modified Вчера, 11:08

Updated Вчера, 11:08

Двух леопардов заметили рядом с большим посёлком в Приморском крае

Оленевод, это леопард. Леопард, это оленевод: диких кошек заметили в Приморье

8 февраля 2024, 09:29

Двух леопардов заметили рядом с большим посёлком в Приморском крае

Сразу двух дальневосточных леопардов заметили очевидцы рядом с посёлком Оленевод, что в Приморском крае. И это — большое везение, ведь леопарды — одиночки по натуре.

Двух диких дальневосточных леопардов заметили у села Оленевод в Приморье.

Как сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда», на видео, которое прислал в заповедник очевидец, второй краснокнижной пятнистой кошки не видно, но именно двух леопардов замечали местные жители здесь в последнее время.

— Вообще-то дальневосточные леопарды не то, чтобы буки и принципиальные одиночки, но по натуре интроверты и чаще гуляют сами по себе, чем в компании, — отметили специалисты нацпарка. — Присутствие двух больших кошек в одном месте возможно в том случае, если это мама и котенок или взрослые самец и самка на свидании.

Также в нацпарке подчеркнули, что появление пятнистых красавцев в районе Оленевода вполне логично: окрестности села граничат с охранной зоной нацпарка «Земля леопарда», главного оплота редкой кошки. Этот лес — их дом.

При встрече с животными в дикой природе не стоит пытаться привлечь их внимание, лучше просто спокойно ехать дальше.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Видео#Земля леопарда#Леопард
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