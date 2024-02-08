Оленевод, это леопард. Леопард, это оленевод: диких кошек заметили в Приморье

Posted Вчера, 09:29
Published Вчера, 09:29
Modified Вчера, 11:08
Updated Вчера, 11:08
Двух диких дальневосточных леопардов заметили у села Оленевод в Приморье.
Как сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда», на видео, которое прислал в заповедник очевидец, второй краснокнижной пятнистой кошки не видно, но именно двух леопардов замечали местные жители здесь в последнее время.
— Вообще-то дальневосточные леопарды не то, чтобы буки и принципиальные одиночки, но по натуре интроверты и чаще гуляют сами по себе, чем в компании, — отметили специалисты нацпарка. — Присутствие двух больших кошек в одном месте возможно в том случае, если это мама и котенок или взрослые самец и самка на свидании.
Также в нацпарке подчеркнули, что появление пятнистых красавцев в районе Оленевода вполне логично: окрестности села граничат с охранной зоной нацпарка «Земля леопарда», главного оплота редкой кошки. Этот лес — их дом.
При встрече с животными в дикой природе не стоит пытаться привлечь их внимание, лучше просто спокойно ехать дальше.