«Веранда была охвачена огнем»: крупный пожар потушили огнеборцы в Приморье

Posted Вчера, 03:50
Published Вчера, 03:50
Modified Вчера, 11:09
Updated Вчера, 11:09
Вчера ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Петровка под Большим Камнем. Тут загорелся двухэтажный жилой дом. Подробности инцидента сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Пожарные прибыли к дому уже через восемь минут после звонка. На момент их приезда веранда дома была полностью охвачена огнем. К тушению приступило 13 человек.
В результате дом удалось отстоять. Хотя есть повреждения на площади около 100 кв. м. Погибших нет. Сейчас выясняются причины пожара и ущерб.