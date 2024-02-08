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Posted Вчера, 03:50

Published Вчера, 03:50

Modified Вчера, 11:09

Updated Вчера, 11:09

В Приморье едва не сгорел двухквартирный жилой дом

«Веранда была охвачена огнем»: крупный пожар потушили огнеборцы в Приморье

8 февраля 2024, 03:50

В Приморье едва не сгорел двухквартирный жилой дом

В селе Петровка в Приморье загорелся жилой дом. Огнеборцы приехали на место пожара уже через 8 минут. Пожар оперативно потушили.
Сюжет
Пожар

Вчера ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Петровка под Большим Камнем. Тут загорелся двухэтажный жилой дом. Подробности инцидента сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пожарные прибыли к дому уже через восемь минут после звонка. На момент их приезда веранда дома была полностью охвачена огнем. К тушению приступило 13 человек.

В результате дом удалось отстоять. Хотя есть повреждения на площади около 100 кв. м. Погибших нет. Сейчас выясняются причины пожара и ущерб.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Большой Камень#Пожар#Жилой дом#Огнеборцы
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