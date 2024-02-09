В космос, в неизвестность, в Зазеркалье: куда летят туристы из Владивостока

Posted 9 февраля, 04:24
Published 9 февраля, 04:24
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Сегодня начался четырехдневный тур в КНДР — для сотни туристов со всей России, в том числе из Приморского края.
Вместе с путешественниками едут туроператоры, журналисты, а также юные спортсмены.
Каждый из отправляющихся в одну из самых загадочных — и старательно демонизируемых «либеральными СМИ» — стран мира предвкушает что-то свое.
«Это как в космос», «Горжусь, что лечу туда, где бывали единицы», «Весь в предвкушении» — так описывают свои чувства туристы.