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Posted 9 февраля, 04:24

Published 9 февраля, 04:24

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Первая группа туристов отправилась в КНДР из Владивостока

В космос, в неизвестность, в Зазеркалье: куда летят туристы из Владивостока

9 февраля 2024, 04:24
Фото: 1MI

Первая группа туристов отправилась в КНДР из Владивостока

В первую туристическую поездку в КНДР отправилась группа туристов со всей России. Из Владивостока до Пхеньяна им лететь меньше двух часов.
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КНДР

Сегодня начался четырехдневный тур в КНДР — для сотни туристов со всей России, в том числе из Приморского края.

Вместе с путешественниками едут туроператоры, журналисты, а также юные спортсмены.

Каждый из отправляющихся в одну из самых загадочных — и старательно демонизируемых «либеральными СМИ» — стран мира предвкушает что-то свое.

«Это как в космос», «Горжусь, что лечу туда, где бывали единицы», «Весь в предвкушении» — так описывают свои чувства туристы.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#КНДР
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