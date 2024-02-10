«Нужно воздержаться»: приморцев предупредили об опасном явлении

Posted Вчера, 06:20
Published Вчера, 06:20
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Метеорологи дали более точное прогноз погоды на следующие дни. Из-за усиления южного ветра 12 и 13 февраля в Амурском и Уссурийском заливах ожидается перемещение льда в районе трещин, частичный разрыв припайного льда и его перенос в открытую часть залива Петра Великого.
В эти дни следует избегать выхода на лед, так как это может быть опасно для жизни.
Напоминаем, что во Владивостоке запрещено ездить на льду автомобилям в течение всего сезона. За нарушение данного правила может быть наложена административная ответственность.
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, пожалуйста, сообщите об этом в Единую службу спасения по номеру 112 или ЕДДС города — 2222-333.