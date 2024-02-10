«Нужно воздержаться»: приморцев предупредили об опасном явлении

Метеорологи дали более точное прогноз погоды на следующие дни. Из-за усиления южного ветра 12 и 13 февраля в Амурском и Уссурийском заливах ожидается перемещение льда в районе трещин, частичный разрыв припайного льда и его перенос в открытую часть залива Петра Великого.