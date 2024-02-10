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Posted Вчера, 06:20

Published Вчера, 06:20

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Нужно воздержаться»: приморцев предупредили об опасном явлении

«Нужно воздержаться»: приморцев предупредили об опасном явлении

10 февраля 2024, 06:20
Фото: 1MI
Администрация Владивостока сообщила, что 12 и 13 февраля в Амурском и Уссурийском заливах ожидается частичный взлом припайного льда. Жителям города стоит быть максимально осторожными.

Метеорологи дали более точное прогноз погоды на следующие дни. Из-за усиления южного ветра 12 и 13 февраля в Амурском и Уссурийском заливах ожидается перемещение льда в районе трещин, частичный разрыв припайного льда и его перенос в открытую часть залива Петра Великого.

В эти дни следует избегать выхода на лед, так как это может быть опасно для жизни.

Напоминаем, что во Владивостоке запрещено ездить на льду автомобилям в течение всего сезона. За нарушение данного правила может быть наложена административная ответственность.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, пожалуйста, сообщите об этом в Единую службу спасения по номеру 112 или ЕДДС города — 2222-333.

#Владивосток#Прогноз погоды#Безопасность#Амурский залив#Лед#Уссурийский залив#Административная ответственность#Чрезвычайная ситуация
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