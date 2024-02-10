Танцуют все: популярное место отдыха вновь открыто во Владивостоке

Posted Вчера, 03:45
Published Вчера, 03:45
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Ледовая площадка на стадионе «Авангард» снова открыта для посетителей. Она работает в том же режиме — каждый день с 10:00 до 21:00, за исключением понедельника, когда проводится санитарная обработка.
Если у вас нет собственных коньков, можно взять их в бесплатном прокате. В администрации города сообщили, что это возможно по субботам и воскресеньям с 14:00 до 19:00.
Уже завтра на центральной площади Владивостока должны приступить к разборы ледового городка. По случаю его закрытия и Восточного Нового года здесь также пройдет праздник. Проработает городок весь день — с 12 до 21 часа.