zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 03:45

Published Вчера, 03:45

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Танцуют все: популярное место отдыха вновь открыто во Владивостоке

Танцуют все: популярное место отдыха вновь открыто во Владивостоке

10 февраля 2024, 03:45
Фото: adm_vl
Самый большой в городе каток на стадионе «Авангард» снова могут посетить все желающие. Работать будет и прокат.

Ледовая площадка на стадионе «Авангард» снова открыта для посетителей. Она работает в том же режиме — каждый день с 10:00 до 21:00, за исключением понедельника, когда проводится санитарная обработка.

Если у вас нет собственных коньков, можно взять их в бесплатном прокате. В администрации города сообщили, что это возможно по субботам и воскресеньям с 14:00 до 19:00.

Уже завтра на центральной площади Владивостока должны приступить к разборы ледового городка. По случаю его закрытия и Восточного Нового года здесь также пройдет праздник. Проработает городок весь день — с 12 до 21 часа.

#Владивосток#Праздник#Каток#Прокат коньков#Ледовый городок
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33