«Привидение с мотором»: флагманский автомобиль LADA упал в цене

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По данным Новых Известий, в автосалонах можно купить Lada Vesta за 1 359 900 рублей с более мощным двигателем мощностью 106 лошадиных сил. За 1 391 900 рублей предлагается модель с полным набором опций.
В конце января к дилерам начали поступать седаны Lada Vesta в комплектации Comfort с двигателями мощностью 106 лошадиных сил и без подушек безопасности. Однако официально такой комплектации не существует. На сайте производителя Lada.ru эти автомобили представлены по цене 1 459 900 рублей, что дешевле комплектации Comfort с подушками безопасности на 50 тысяч рублей.
Производитель подтвердил наличие автомобилей без подушек безопасности и возобновил производство с необходимыми элементами. Однако, некоторые «безподушечные» Весты попали к дилерам. В двух из трех салонов подтвердили, что 1 459 900 рублей является официальной рекомендованной ценой производителя для этой версии. В Приморье на дорогах «Весты» появляются все чаще несмотря, но то, что за ту же стоимость локальные поставщики могут привести машину не только с подушками безопасности, но и даже с дополнительными удобствами.