«Привидение с мотором»: флагманский автомобиль LADA упал в цене

Производитель подтвердил наличие автомобилей без подушек безопасности и возобновил производство с необходимыми элементами. Однако, некоторые «безподушечные» Весты попали к дилерам. В двух из трех салонов подтвердили, что 1 459 900 рублей является официальной рекомендованной ценой производителя для этой версии. В Приморье на дорогах «Весты» появляются все чаще несмотря, но то, что за ту же стоимость локальные поставщики могут привести машину не только с подушками безопасности, но и даже с дополнительными удобствами.