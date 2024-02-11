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«Привидение с мотором»: флагманский автомобиль LADA упал в цене

«Привидение с мотором»: флагманский автомобиль LADA упал в цене

11 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI
Цены на автомобили Lada Vesta резко упали после новогодних каникул. Скидки достигают 200 тысяч рублей и более. Журналисты НИ отмечают, что базовые модели отсутствуют в продаже.
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Цены

По данным Новых Известий, в автосалонах можно купить Lada Vesta за 1 359 900 рублей с более мощным двигателем мощностью 106 лошадиных сил. За 1 391 900 рублей предлагается модель с полным набором опций.

В конце января к дилерам начали поступать седаны Lada Vesta в комплектации Comfort с двигателями мощностью 106 лошадиных сил и без подушек безопасности. Однако официально такой комплектации не существует. На сайте производителя Lada.ru эти автомобили представлены по цене 1 459 900 рублей, что дешевле комплектации Comfort с подушками безопасности на 50 тысяч рублей.

Производитель подтвердил наличие автомобилей без подушек безопасности и возобновил производство с необходимыми элементами. Однако, некоторые «безподушечные» Весты попали к дилерам. В двух из трех салонов подтвердили, что 1 459 900 рублей является официальной рекомендованной ценой производителя для этой версии. В Приморье на дорогах «Весты» появляются все чаще несмотря, но то, что за ту же стоимость локальные поставщики могут привести машину не только с подушками безопасности, но и даже с дополнительными удобствами.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Цены#Рубли#Россия#Автомобили#Скидки#НИ#Дилеры
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