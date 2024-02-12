Что увидели российские туристы в КНДР — впервые за пять лет?

Что увидели наши туристы в Пхеньяне? Комплекс Мансурдэи, площадь Ким Ир Сена, памятник советским воинам-освободителям, монумент идеи Чучхе. Пригласили гостей из России и в Мангендеский дворец школьников. Здесь наших соотечественников ждала не только экскурсия, рассказывающая о том, как живёт детвора в Северной Корее, но и большой концерт — юные жители КНДР показали свои таланты, поразив зрителей спортивными и творческими способностями.