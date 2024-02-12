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Published Сегодня, 07:39

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Что увидели российские туристы в КНДР — впервые за пять лет?

Что увидели российские туристы в КНДР — впервые за пять лет?

12 февраля 2024, 07:39
Впервые за пять лет Корейская Народно-Демократическая Республика распахнула свои двери для туристов из России. Без малого сто человек из 11 регионов нашей страны — в том числе представители СМИ — увидели, как живёт страны чучхе.
Сюжет
Туризм

Как отметили официальные представители КНДР, группа аж из 98 — самая крупная в туристической истории Северной Кореи. Возможность побывать в этой загадочной и очень красивой стране получили туристы из Приморья и Хабаровского края, Сахалинской, Иркутской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской, Ленинградской и Московской областей.

Возглавлял группу глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

В КНДР россияне провели четыре дня и три ночи. За это время они посетили столицу Северной Кореи — Пхеньян, а также побывали на великолепном горнолыжном курорте Масикрён.

Что увидели наши туристы в Пхеньяне? Комплекс Мансурдэи, площадь Ким Ир Сена, памятник советским воинам-освободителям, монумент идеи Чучхе. Пригласили гостей из России и в Мангендеский дворец школьников. Здесь наших соотечественников ждала не только экскурсия, рассказывающая о том, как живёт детвора в Северной Корее, но и большой концерт — юные жители КНДР показали свои таланты, поразив зрителей спортивными и творческими способностями.

Затем группа россиян отправилась на горнолыжный курорт Масикрён. Это поражающий воображение комплекс, где любителей горных лыж и зимних видов спорта ждут 10 разных по сложности склонов, катков и разнообразных подъемников. К услугам туристов — СПА, магазины и многое другое.

Поездкой туристы из России остались безусловно довольны. Многие из участников поездки говорили, что сбылась их мечта — увидеть такую уникальную страну. Также туристы подчёркивали, что очень ждали поездки на горнолыжный курорт, который превзошёл все их ожидания — и сервис на высшем уровне, и трассы отличные, и очередей нет.

— Это было первое уникальное путешествие и прошло оно отлично, — сказал Алексей Старичков.

Отметим, что представителям СМИ выпала уникальная возможность побывать в Вонсан-Кальманской туристической зоне. Это будет грандиозное место отдыха. Сейчас там идёт активное строительство, но через пару лет сюда смогут приехать туристы из России.

#Общество#Приморский край#Туризм#Новости#Индустрия туризма
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