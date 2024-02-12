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Posted 12 февраля, 07:52

Published 12 февраля, 07:52

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Власти КНДР планируют построить новые отели и турбазы для российских туристов

Инфраструктуру для российских туристов планируют построить в КНДР

12 февраля 2024, 07:52

Власти КНДР планируют построить новые отели и турбазы для российских туристов

В КНДР строят новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами для принятия российских туристов; первая после пандемии группа из РФ уже посетила Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён, а следующая группа запланирована на март.
Сюжет
Туризм

Правительство Приморья сообщает о строительстве новой туристической зоны Вонсан-Кальмаская в КНДР, предназначенной для российских туристов.

Планируют возвести 17 отелей, 37 гостиниц и множество магазинов. Кроме того, корейские власти собираются облагородить большой пляж специально для отдыхающих из России.

Первая российская туристическая группа отправилась в КНДР 9 февраля. Это первая организованная поездка российских туристов в КНДР после четырехлетнего перерыва. Среди туристов, представляющих Россию, были жители нескольких российских регионов, в том числе Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, а также города Санкт-Петербурга. Среди участников были и представители СМИ, посещающие КНДР. Помимо журналистов, спортсмены из Арсеньева отправились в Пхеньян, чтобы принять участие в тренировочном сборе на горнолыжном курорте Масиклин. В понедельник они вернулись в Приморский край.

В правительстве Приморского края подчеркнули, что туристическую зону планируется запустить в ближайшие несколько лет. Также сообщается, что тургруппа из Приморского края стала самой большой российской делегацией, посетившей КНДР за последние 50 лет. До этого россияне посещали КНДР индивидуально или небольшими группами до 10 человек. Следующая группа российских туристов посетит КНДР в начале марта этого года.

#Общество#Приморье#Приморский край#Туризм#Новости#Северная Корея#Москва#СМИ#Сахалинская область#Хабаровский край#КНДР#Иркутская область#Гостиницы
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