Инфраструктуру для российских туристов планируют построить в КНДР

Posted 12 февраля, 07:52
Published 12 февраля, 07:52
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Правительство Приморья сообщает о строительстве новой туристической зоны Вонсан-Кальмаская в КНДР, предназначенной для российских туристов.
Планируют возвести 17 отелей, 37 гостиниц и множество магазинов. Кроме того, корейские власти собираются облагородить большой пляж специально для отдыхающих из России.
Первая российская туристическая группа отправилась в КНДР 9 февраля. Это первая организованная поездка российских туристов в КНДР после четырехлетнего перерыва. Среди туристов, представляющих Россию, были жители нескольких российских регионов, в том числе Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, а также города Санкт-Петербурга. Среди участников были и представители СМИ, посещающие КНДР. Помимо журналистов, спортсмены из Арсеньева отправились в Пхеньян, чтобы принять участие в тренировочном сборе на горнолыжном курорте Масиклин. В понедельник они вернулись в Приморский край.
В правительстве Приморского края подчеркнули, что туристическую зону планируется запустить в ближайшие несколько лет. Также сообщается, что тургруппа из Приморского края стала самой большой российской делегацией, посетившей КНДР за последние 50 лет. До этого россияне посещали КНДР индивидуально или небольшими группами до 10 человек. Следующая группа российских туристов посетит КНДР в начале марта этого года.