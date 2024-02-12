Инфраструктуру для российских туристов планируют построить в КНДР

Первая российская туристическая группа отправилась в КНДР 9 февраля. Это первая организованная поездка российских туристов в КНДР после четырехлетнего перерыва. Среди туристов, представляющих Россию, были жители нескольких российских регионов, в том числе Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, а также города Санкт-Петербурга. Среди участников были и представители СМИ, посещающие КНДР. Помимо журналистов, спортсмены из Арсеньева отправились в Пхеньян, чтобы принять участие в тренировочном сборе на горнолыжном курорте Масиклин. В понедельник они вернулись в Приморский край.