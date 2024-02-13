Дружбе народов быть: губернатор Приморья встретился с делегацией Трудовой партии КНДР

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как первая туристическая группа из России проводила время в Северной Корее. Впервые за последние пять лет группа российских туристов побывала в КНДР. Это стало возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран в рамках ВЭФ-2023 — Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также огромной организационной работе со стороны правления КНДР и правительства Приморского края.