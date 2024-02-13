Дружбе народов быть: губернатор Приморья встретился с делегацией Трудовой партии КНДР

Posted 13 февраля, 01:54
Published 13 февраля, 01:54
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Губернатор Олег Кожемяко и представители правительства Приморского края встретились с делегацией Трудовой партии Кореи во главе с кандидатом в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета партии Ким Су Гилом. Иностранные политики приехали во Владивосток по приглашению партии «Единая Россия».
Приветствуя делегацию КНДР, Олег Кожемяко отметил дружеское отношение между нашими народами, которое приобрело особое значение после встречи глав России и Северной Кореи — Владимира Путина и Ким Чен Ына.
«Мы активно развиваем обмены в областях культуры, спорта, туризма. Вместе с делегацией к нам приехали юные корейские спортсмены для участия в зимних играх „Дети Приморья“. В марте Приморская сцена Мариинского театра готовится к гастролям в Пхеньяне. Ждем обратных визитов корейских творческих коллективов», — сообщил Олег Кожемяко после встречи с делегацией из КНДР.
Также в правительстве Приморского края сообщили, что в феврале в регион приезжает волейбольная женская команда, в марте — команда спортсменов по боксу, а в будущем Приморье готово отправить тренера для подготовки юных хоккеистов.
Во время встречи делегатов Олег Кожемяко поблагодарил корейскую сторону за теплый и радушный прием первой российской туристической группы. Он выразил уверенность, что такие поездки будут вызывать интерес не только у приморцев, но и у жителей других регионов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как первая туристическая группа из России проводила время в Северной Корее. Впервые за последние пять лет группа российских туристов побывала в КНДР. Это стало возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран в рамках ВЭФ-2023 — Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также огромной организационной работе со стороны правления КНДР и правительства Приморского края.