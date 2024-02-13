Это делать можно: три мифа о КНДР, которые пора позабыть

Самый большой страх у путешественника — не привезти фотографии и селфи из очередной поездки. Поэтому многие, кто полетел впервые после пандемии коронавируса в КНДР, очень боялись, что фотографировать придется только «глазами», запоминая каждый нюанс, чтобы потом рассказывать родным и друзьям об увиденном. По прилёту в Пхеньян, некоторые всё же робко доставали свои смартфоны и фотоаппараты, чтобы незаметно сделать снимки. Но никто из сотрудников аэропорта даже не стал препятствовать фотографированию. А это значит, что привозить снимки — можно! Ведь Северная Корея очень красивая страна. Один Пхеньян чего стоит!