Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Это делать можно: три мифа о КНДР, которые пора позабыть
Почему-то те, кто узнал, что в Северную Корею летит большая туристическая группа, пожелали путешественникам вернуться здоровыми, целыми, да и вообще — просто вернуться. Наверное, это неспроста: КНДР является одной из самых закрытых стран мира, куда попасть не так уж и просто. И именно эта закрытость и порождает множество слухов и мифов.
Однако, те, кто хоть раз там побывал, могут рассказать, что практически все опасения тщетны, а фотоаппараты и сотовые телефоны никто не забирает. Чтобы читатели «Восток-Медиа» узнали о КНДР получше, развеиваем мифы и легенды, которые не нашли подтверждения в этой прекрасной стране.
1: Снимать — разрешается!
Самый большой страх у путешественника — не привезти фотографии и селфи из очередной поездки. Поэтому многие, кто полетел впервые после пандемии коронавируса в КНДР, очень боялись, что фотографировать придется только «глазами», запоминая каждый нюанс, чтобы потом рассказывать родным и друзьям об увиденном. По прилёту в Пхеньян, некоторые всё же робко доставали свои смартфоны и фотоаппараты, чтобы незаметно сделать снимки. Но никто из сотрудников аэропорта даже не стал препятствовать фотографированию. А это значит, что привозить снимки — можно! Ведь Северная Корея очень красивая страна. Один Пхеньян чего стоит!
И все же нужно помнить несколько важных правил: фотографировать людей за работой, а именно строителей, рабочих, фермеров — нельзя. Также запрещено снимать военных и военные объекты.
Единственное туристическое место, которое нам нельзя было снимать — вершина монумента Чучхе. Там за этим строго следят. Да и если вспомнить, нигде в сети нельзя увидеть панорамные виды Пхеньяна, а также снимки с квадрокоптера. Видимо, в этом запрете есть некий сакральный смысл, который видят власти и жители КНДР.
Отмечу, что на выезде из страны никто не смотрит в ваш фотоаппарат и телефон — всё, что наснимали, полностью ваше. Но стоит помнить просьбы гидов — и некоторые снимки лучше оставить для домашнего просмотра, а не для соцсетей.
2: Страха нет, есть интерес
Ходят слухи, что Северная Корея настолько закрытая страна, что местные жители боятся туристов: они сразу же хотят скрыться и спрятаться от чужих, более широких глаз. Это совсем не так. На гостей из России местные жители смотрят с неподдельным интересом, с удовольствием улыбаются и машут гостям.
На лицах людей нет беспросветного тлена и уныния — они все искренне счастливы и рады, что в их страну начали приезжать гости.
Примечательно, что туристами интересуются как взрослые, так и дети — малыши тоже охотно машут приезжим и не стесняются фотокамер.
3: Обернитесь, на вас смотрят!
Северокорейцы, конечно, очень пристально следят за туристами, которые передвигаются строго под присмотрами русскоговорящих гидов, но никаких вооруженных граждан или конвоя — точно нет.
Самому выйти в магазин пока что нельзя, также как и уехать в бар, но если есть большое желание, то можно договориться с единомышленниками и попросить представителей туроператора с корейской стороны отвезти вас в супермаркет или питейное заведение.
Кстати, очень советуем попробовать местное темное пенное — оно нравится даже тем, кто его не особо любит.
Есть три «но»!
Культ Вождей КНДР в стране очень мощный: здесь все носят значки с изображением Ким Чен Ына и Ким Ир Сена, а также глубоко уважают самих правителей и их семьи. Поэтому для многочисленных монументов есть три важных правила:
Несмотря на некоторые строгие особенности, побывать в Северной Корее все-таки стоит. Впервые за многолетний период эта загадочная страна открывает завесу таинственности перед российскими туристами — и для нашей страны, особенно для заядлых путешественников, это большое событие.
Погрузиться в интересную зарубежную культуру, узнать больше о соседствующем государстве, познакомиться с этим необычным и привлекательным миром Востока можно будет уже в марте — когда в Пхеньян отправятся следующие группы российских туристов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как первая российская туристическая группа провела свой отдых на просторах КНДР.