Бизнес и любовь: FAQ

В бизнесе мы можем встретить примеры, когда младшая сотрудница видит в руководителе отца, и поэтому всегда стремится ему угодить, несмотря на то, что должностные инструкции этого не требуют. Или переносится образ не отца, а идеального мужчины, который понимает и может решить любые вопросы, который рядом с утра до вечера, каждый день. И тогда женщина может не выходить замуж, вести одинокую жизнь, ведь по сути у неё уже есть личная жизнь, точнее, её заменитель, — на работе, даже если фактически никакого романа там нет. Или руководитель, не получая в своей семье достаточно тепла и поддержки, начинает искать их среди сотрудников, общаться с ними, как с детьми, награждать совместными поездками в отпуск или походами в ресторан, забывая о личном времени подчинённых.