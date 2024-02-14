Бизнес и любовь: FAQ

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
Может ли моя личная жизнь влиять на мой бизнес и почему?
Это наиболее часто встречающийся запрос у предпринимателей, если дело касается личной жизни и бизнеса. Ответ, казалось бы, очевиден: конечно, может. Настолько, что бизнес порой оказывается под угрозой, или у собственника начинают проявляться необъяснимые физические недомогания. Но есть и хорошие новости: Вы можете сами регулировать степень влияния своей личной жизни на Ваш бизнес. В первую очередь, если отдаёте себе в этом отчёт и понимаете последствия. Ведь сильные менеджеры не станут терпеть капризного тирана вместо рассудительного руководителя и уйдут. А слабые сотрудники будут дезориентированы и станут хуже работать.
Каждый из нас одновременно принадлежит к разным системам. Например, работа и семья, дружеский круг и общественная организация или политическая партия. В определённый момент мы можем начать путать роли, и в одной системе становимся не на свою позицию, получив заряд из другой. И да, возможно, несмотря на то, что Вы опытный руководитель и многодетный отец, все знаете и умеете, для Вас пришло время учиться осознанно отделять одно от другого.
У меня намечается служебный роман. Что делать?
Первым делом имеет смысл взять паузу и подумать, задать себе вопросы, пока Вы не отдались полностью эмоциям. Иногда ответ может содержаться в этих вопросах.
Здесь мы как будто исходим из того, что служебные романы ни к чему хорошему не приводят (за исключением того самого кино). Действительно, зачастую это так. Служебные романы могут приводить к увольнению или неэффективной работе сотрудников, влиять на результаты.
Но возможно, Вы встретили свою судьбу; шли к этому долгие годы и наконец пришли. Гипотетически. Представьте, что теперь всё изменится. Например, Вам предстоит оставить холостяцкую жизнь или уйти из семьи и создать новую. Вы готовы на этот шаг? Или, если речь идёт об интрижке, измене, то вопрос звучит так: Вы готовы обманывать постоянного партнёра? И что будет происходить с партнёром служебным? А если служебный партнёр — это Вы и есть, как это для Вас?
Что касается постоянных служебных романов, то здесь речь может идти о жажде власти, даже если Вы не руководитель. Мотивы могут быть разными, главное, увидеть, есть ли ресурс в происходящем или служебные романы на самом деле забирают энергию и разрушают Вас и Ваш бизнес.
Стоит ли создавать бизнес с мужем (с женой)?
История знает множество примеров крепких семейных бизнесов. По мотивам самых крупных и легендарных снято немало фильмов и сериалов. В каком-то очень общем и популярном смысле там всё видно, все ответы. Важно понимать, что семейный бизнес, если Вы занимаетесь им вместе, становится по сути частью семейных отношений. И ответ здесь в том, насколько Вам это нужно, насколько для Вас это приемлемо, для чего Вам это.
Семейный бизнес может стать не только финансовым, но и духовным ресурсом, если он как раз основан на любви: если Вы объединены одной идеей, миссией, творческим порывом, желанием быть ближе. Если же это вынужденный бизнес, основанный на недоверии партнёров, он может стать серьезным отягощением.
Почему дети не хотят продолжать моё дело?
Имеют право. Тут словно имеет место быть некий психологический парадокс. С одной стороны, дети действительно продолжают род, продолжают Вас по праву рождения. С другой, по праву человека, они наделены свободой воли. И даже если в роду были династии, новый ребёнок может сказать: «Я больше не хочу быть на службе, я благодарен своей семье, но я сам выбираю свой путь». Даже если Вы думаете, что он делает это из желания досадить, то имеет смысл найти в себе силы отнестись к этому с уважением. И задуматься.
Здесь больше вопрос к Вам: что именно вызывает Ваше возмущение? Возможно ли, что это Вы не готовы к сепарации настолько, что хотите бизнесом удерживать уже взрослое дитя подле себя?
Зачем моей крошке бизнес?
Этот вопрос часто звучит от бизнесменов, чья супруга или подруга просит подарить ей бизнес, существующий или новый. Казалось бы, всё понятно: что бы чувствовать себя уверенно, говорит она; чтобы себя реализовать, чтобы не просить у Вас деньги. И почему бы и нет, если Вы можете себе это позволить. Вдруг у неё получится, и это обогатит Ваши отношения во всех смыслах. Но в большинстве случаев с этим вопросом обращаются бизнесмены, которые как раз не стремятся это делать: не верят в успех, не хотят новых проблем. Порой дилемма решается просто: обеспечением уверенности и самореализации крошки другими путями.
Иногда такой вопрос волнует бизнесмена, который встретил бизнесвумен и хочет, чтобы она стала его домашней женой. Что ж, это хорошая возможность понять, как Вы умеете вести переговоры. Договоритесь — получите домашнюю жену, которая не факт что умеет ею быть. Не договоритесь — потеряете любовь или наоборот, через принятие право любимого человека заниматься любимым делом, откроете для себя новые грани любви и доверия.
Работа для меня — самая сильная любовь. Это нормально?
Этот вопрос объединяет в себе целую серию случаев, когда мы имеем дело с явлением переноса. Впервые в психологии это явление открыл и описал Зигмунд Фрейд, когда он обратил внимание, что пациенты зачастую общаются с психотерапевтом, словно с мамой или с отцом, или с другим членом семьи, осуществляя перенос образа одного человека на другого.
В бизнесе мы можем встретить примеры, когда младшая сотрудница видит в руководителе отца, и поэтому всегда стремится ему угодить, несмотря на то, что должностные инструкции этого не требуют. Или переносится образ не отца, а идеального мужчины, который понимает и может решить любые вопросы, который рядом с утра до вечера, каждый день. И тогда женщина может не выходить замуж, вести одинокую жизнь, ведь по сути у неё уже есть личная жизнь, точнее, её заменитель, — на работе, даже если фактически никакого романа там нет. Или руководитель, не получая в своей семье достаточно тепла и поддержки, начинает искать их среди сотрудников, общаться с ними, как с детьми, награждать совместными поездками в отпуск или походами в ресторан, забывая о личном времени подчинённых.
И, отвечая на этот вопрос, напомню, что понятие нормы — весьма относительное. В данном случае, если положение дел устраивает обе стороны, то мы можем наблюдать, как бизнес растёт, становится крепче. Сотрудники испытывают чувства, руководитель получает результат, все довольны. За счёт личной жизни сотрудников. Из года в год. А почему они соглашаются платить эту цену за такую любовь, это уже другая история.
При всей разности рассмотренных вопросов, их объединяет один очень важный аспект: привнесение личного контекста из родовой системы в бизнес (в организационную) систему. И если Вы констатируете этот факт, и это мешает вам жить и работать, то, возможно, это повод обратиться к бизнес психологии (психологии менеджмента или управления). Есть целый спектр прикладных областей психологии, в данном случае, социальной, который работает с этими вопросами.
А я желаю всем читателям «ЗР» успехов и в бизнесе, и в любви. Ведь, безусловно, это две важнейшие части нашей жизни, которые призваны делать её гармоничной и наполненной.
Наталья Миронова, психолог;
практическая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.