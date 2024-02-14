Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил идеальный вариант для Тихвинского леса

Теперь обе стороны — и жители микрорайона, и компания, собиравшаяся построить цех по производству продукции для СВО, могут остаться довольными: на трёх гектарах найдётся место и для парка, и для цеха (причем при возведении цеха лес также планируется максимально сохранить). По сути почвы для протестов и провокаций не осталось, и остаётся только отметить мудрую и взвешенную политику властей Владивостока, которые и раньше давали все разъяснения по вопросам, связанным с выделением участка инвестору под социально значимый проект. А теперь горожанам предлагается стать соавторами проекта благоустройства новой общественной территории, подтвердив свои намерения активным голосованием.