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Published Вчера, 23:57

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Жителям Владивостока предложили голосовать за будущий парк

Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил идеальный вариант для Тихвинского леса

13 февраля 2024, 23:57

Жителям Владивостока предложили голосовать за будущий парк

Администрация Владивостока предложила едва ли не идеальный выход из конфликтной ситуации, сложившейся вокруг Тихвинского леса.

Как сообщил в своём официальном telegram-канале глава Владивостока Константин Шестаков, Тихвинский лес может стать и парком, и местом, где расположится швейный цех, планы строительства которого так возмутили жителей микрорайона.

— Планируем включить эту территорию в список для участия в рейтинговом голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, — сказал Константин Шестаков, добавив, что при благоустройстве территории лес планируется сохранить. И сейчас всё зависит только от активности жителей микрорайона, которые своими голосами могут изменить ситуацию.

Отметим, это решение администрации Владивостока фактически разом связало руки провокаторам, которые увидели в «лесу преткновения» возможность половить рыбку в мутной воде, поднять волну недовольства и так далее.

Теперь обе стороны — и жители микрорайона, и компания, собиравшаяся построить цех по производству продукции для СВО, могут остаться довольными: на трёх гектарах найдётся место и для парка, и для цеха (причем при возведении цеха лес также планируется максимально сохранить). По сути почвы для протестов и провокаций не осталось, и остаётся только отметить мудрую и взвешенную политику властей Владивостока, которые и раньше давали все разъяснения по вопросам, связанным с выделением участка инвестору под социально значимый проект. А теперь горожанам предлагается стать соавторами проекта благоустройства новой общественной территории, подтвердив свои намерения активным голосованием.

— Призываю владивостокцев участвовать в рейтинговом голосовании по благоустройству. Именно жители могут решать, какие территории преобразятся в первую очередь, а также то, что там необходимо сделать, — отметил Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что вокруг Тихвинского леса плодятся фейки.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Благоустройство#Константин Шестаков
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