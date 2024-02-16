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Posted 16 февраля, 09:39

Published 16 февраля, 09:39

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Приговор скандальному юристу из Приморья чересчур мягок? — мнение адвокатов

Приговор скандальному юристу из Приморья чересчур мягок? — мнение адвокатов

16 февраля 2024, 09:39
Эксперты прокомментировали решение Ленинского суда назначить смутьяну Максиму Чихунову год лишения свободы условно, вместо пяти лет реального срока.
Сюжет
Полиция

Вчера, 15 февраля, в полдень Ленинский районный суд Владивостока признал юриста-скандалиста виновным по пункту «б» части первой статьи 213 УК РФ. Осужденному назначили один год лишения свободы условно и подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также возложили на него обязанность встать на учёт по месту жительства и возместить 24 тысячи рублей в доход государства.

Прокуратура оказалась недовольна приговором и сообщила о намерениях обжаловать вердикт суда. Государственные обвинители уверены, что такое наказание чрезмерно мягко и не способно обеспечить исправление Чихунова. Кроме того, прокуроры заявили о необоснованности переквалификации действий виновного из части второй статьи 213 УК РФ, санкции которой предусматривают реальное лишение свободы сроком до семи лет.

Практикующий адвокат из Владивостока в разговоре с изданием «Восток-Медиа» отметил, что негодование прокуратуры вполне имеет место быть: обвинительное заключение подсудимому было утверждено на основе того, что он совершил хулиганство с использованием оружия, а не без такого, как можно понять из решения суда.

Юристы также отмечают, что преступление с имитацией подрыва мемориальной доски — действительно, очень серьёзное правонарушение. С учётом сегодняшних реалий суд, по мнению экспертов, крайне мягко отнёсся к Чихунову и его деянию.

Напомним, прокурор требовал для смутьяна пять лет колонии общего режима (уже с учётом смягчающих обстоятельств).

Стоит отметить, что это не первая «хулиганка» в биографии Чихунова — в конце 90-х он уже был судим по части второй статьи 213 УК РФ, информацию о чём можно найти на сайте Избиркома.

Правонарушения осужденный блогер совершал и в «наши дни». В частности, в 2022 году стало известно, что Чихунов на восьмое марта «подарил» собственной супруге ссадины. Жена тогда даже написала на него заявление в полицию, а самого горе-мужа, по его же словам, оштрафовали на пять тысяч рублей.

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