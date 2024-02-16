Приговор скандальному юристу из Приморья чересчур мягок? — мнение адвокатов

Правонарушения осужденный блогер совершал и в «наши дни». В частности, в 2022 году стало известно, что Чихунов на восьмое марта «подарил» собственной супруге ссадины. Жена тогда даже написала на него заявление в полицию, а самого горе-мужа, по его же словам, оштрафовали на пять тысяч рублей.