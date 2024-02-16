Ставки по ипотеке останутся на высоком уровне в Приморье: прогнозы эксперта

По мнению эксперта, доступность ипотеки снизится, поскольку ставки по рыночным программам останутся высокими, а ограничения по льготным кредитам уменьшат количество потенциальных покупателей квартир. Экономика страны находится в эпицентре нового кризиса, что приводит к увеличению инфляции. В связи с этим эксперт советует не ожидать, что заемщики будут массово брать ипотеку по высоким ставкам. Однако многие планируют рефинансировать свои долгосрочные кредиты под более низкие проценты, когда ситуация улучшится, сообщает Newia.ru.



Высокая ключевая ставка Центрального Банка России сделала проценты по рыночной ипотеке на вторичное жилье достигших потолка в 20%. Ожидается, что ЦБ сохранит двузначную ключевую ставку и жесткую денежно-кредитную политику как минимум до конца 2024 года. Поэтому эксперты не рекомендуют брать ипотеку по высоким ставкам в качестве инструмента с быстрой отдачей от инвестированных средств.



Власти также ужесточили требования к ипотечным займам, повысив первоначальный взнос до 20% по всем госпрограммам и до 30% по льготной ипотеке под 8%. Большинство квартир в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках стоят гораздо дороже установленного лимита. Кроме того, ЦБ установил ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и малым первоначальным взносом, что создает дополнительные проблемы.



Эксперт предупреждает о возможном увеличении отказов по ипотечным заявкам. В ближайшем будущем Центральный Банк может установить лимиты кредитования проблемным заёмщикам, что приведет к дальнейшему сокращению количества выданных ипотечных кредитов. Отказы банков по ипотеке могут только усугубить ситуацию. Застройщики также вводят комиссии, которые повысят цены на квартиры в таких сделках.



Тем не менее, некоторые люди продолжают заключать сделки по ипотеке, особенно по госпрограммам. Вторичный рынок также остается активным, поскольку у каждого человека свои жизненные обстоятельства. Часть заёмщиков решает вопрос о покупке квартиры большей площади или переезде в другое жилье. Люди принимают решения, осознавая, что цены на недвижимость за последние 10-15 лет продолжают расти в рублевом эквиваленте, несмотря на кризисы.



Интерес к ипотеке снова возрос с начала года. Количество онлайн-запросов достигло максимального значения за последние два года. Тем не менее, ожидается, что спрос начнет снижаться в ближайшем будущем из-за усложнения условий кредитования. Однако люди все равно быстро оформляют ипотечные кредиты, опасаясь ухудшения ситуации на рынке ипотеки.



Специалисты считают, что в первом полугодии 2024 года объем ипотечного рынка может сократиться до 40% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты прогнозируют, что ипотечный рынок вернется к уровню спроса, характерному для кризисного 2022 года. Несмотря на это, люди будут продолжать совершать сделки по госпрограммам, которые действуют до июля 2024 года. Вторичный рынок также будет сохраняться, поскольку у каждого индивидуальные потребности и цели, связанные с жизненными обстоятельствами.