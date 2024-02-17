Из желудка ребёнка достали 48 магнитов в детской клинике Приморья — фото

Posted Вчера, 02:16
Published Вчера, 02:16
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В отделении реанимации и интенсивной терапии Краевой детской клинической больницы №1 сейчас находятся семь детей. Двоим из них, годовалому и трёхлетнему, потребовалось серьезное хирургическое вмешательство из-за появления инородных тел внутри кишечника. Эту информацию раскрыла главный врач Инна Зеленкова на пресс-конференции 15 февраля.
Один годовалый ребёнок был вынужден пройти операцию по удалению 48 магнитов из своего кишечника, а у трёхлетнего было найдено 18 магнитов. Инна Сергеевна поделилась, что, детские хирурги сталкиваются с самыми разными случаями.
Врачи этого учреждения ежедневно сталкиваются с тяжёлыми отравлениями, травмами и ожогами. Особенно часто это происходит у детей раннего возраста, которые только начинают ходить.
Ранее «Восток-Медиа» писало как обезопасить своих детей.