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Из желудка ребёнка достали 48 магнитов в детской клинике Приморья — фото

Из желудка ребёнка достали 48 магнитов в детской клинике Приморья — фото

17 февраля 2024, 02:16
Хирурги детской клинической больницы №1 Приморья успешно удалили 48 магнитов из кишечника годовалого ребенка, а также 18 магнитов из трехлетнего ребенка, что является лишь одним из множества тяжелых случаев, с которыми сталкиваются специалисты каждый день.
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Врачи

В отделении реанимации и интенсивной терапии Краевой детской клинической больницы №1 сейчас находятся семь детей. Двоим из них, годовалому и трёхлетнему, потребовалось серьезное хирургическое вмешательство из-за появления инородных тел внутри кишечника. Эту информацию раскрыла главный врач Инна Зеленкова на пресс-конференции 15 февраля.

Один годовалый ребёнок был вынужден пройти операцию по удалению 48 магнитов из своего кишечника, а у трёхлетнего было найдено 18 магнитов. Инна Сергеевна поделилась, что, детские хирурги сталкиваются с самыми разными случаями.

Врачи этого учреждения ежедневно сталкиваются с тяжёлыми отравлениями, травмами и ожогами. Особенно часто это происходит у детей раннего возраста, которые только начинают ходить.

Ранее «Восток-Медиа» писало как обезопасить своих детей.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Врачи#Россия#Травмы#Реанимация#Ожоги
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