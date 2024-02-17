Из желудка ребёнка достали 48 магнитов в детской клинике Приморья — фото

Хирурги детской клинической больницы №1 Приморья успешно удалили 48 магнитов из кишечника годовалого ребенка, а также 18 магнитов из трехлетнего ребенка, что является лишь одним из множества тяжелых случаев, с которыми сталкиваются специалисты каждый день.

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