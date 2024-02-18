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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Конкурс «На сцене всей семьей» стартовал в Приморском крае

100 тысяч рублей ждут приморские семьи: проявите талант — и получите

18 февраля 2024, 05:19

Конкурс «На сцене всей семьей» стартовал в Приморском крае

В рамках Года семьи проводится в Приморском крае конкурс «На сцене всей семьёй» (0+) — впервые в истории нашего края. Он определит самую артистичную, самую театральную семью региона.
Сюжет
Конкурс

Как сообщили в Приморском краевом театре кукол, который выступил инициатором идеи проведения конкурса, участие в нём может принять любая семья края — если есть желание проявить творческие навыки, актёрские дарования и любовь к театру.

Конкурс проводится при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Семья-победитель получит главный приз — 100 тысяч рублей. Также солидные денежные призы ждут обладателей трёх первых мест.

— Семейному коллективу нужно будет подготовить театральную постановку с участием каждого заявленного члена семьи по одному из направлений: драматический, музыкальный, кукольный, фольклорный, литературный или эстрадный театр. Минимальное число участников — два человека, — рассказали в театре кукол. — До 1 марта нужно отправить нам видеозапись такой постановки, а также заполнить анкету. Она размещена на сайте театра. Там же можно узнать все подробности конкурса.

Все поступившие работы будут просмотрены членами жюри, в финал выйдут 20 семей.

Финал конкурса пройдёт 13 и 14 марта в Приморском краевом театре кукол. Это будет очный конкурс талантов, который и выявит победителей и самую театральную семью Приморья.

А апогеем конкурса станет премьера спектакля «Приключения в Простоквашино» (0+), где большинство ролей исполнят участники конкурса. Премьера состоится 1 июня, в День защиты детей.

Напомним, что семейный театральный конкурс проводится, например, на Сахалине, причём уже много лет. Конкурс пользуется большой популярностью у жителей островного региона, в нём принимают участие сотни семей. Хочется верить, что и объявленный в Приморском крае смотр талантливых творческих семей ждёт такая же долгая и счастливая жизнь.

#Культура#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Конкурс
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