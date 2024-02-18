100 тысяч рублей ждут приморские семьи: проявите талант — и получите

Напомним, что семейный театральный конкурс проводится, например, на Сахалине, причём уже много лет. Конкурс пользуется большой популярностью у жителей островного региона, в нём принимают участие сотни семей. Хочется верить, что и объявленный в Приморском крае смотр талантливых творческих семей ждёт такая же долгая и счастливая жизнь.