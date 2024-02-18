Повышенная готовность: дорожники Владивостока ожидают непогоду во всеоружии

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, синоптики не обещают на понедельник горожанам ничего особо приятного: ожидается — с раннего утра — дождь, временами переходящий в снег. Осадки будут идти весь день, прекратятся только к вечеру.
В связи с этим владивостокцев попросили быть осторожными на улицах и по возможности не выезжать на личном транспорте на дороги города.
— Все дорожные службы Владивостока будут работать в усиленном режиме. Уже сформированы бригады рабочих и звенья спецтехники, которые будут задействованы в ликвидации последствий прохождения циклона, — рассказали в управлении дорог городской администрации.
Наблюдение за ситуацией на дорогах Владивостока будет вестись непрерывно. Возможно, что наиболее опасные участки будут перекрыты — при необходимости.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье ждет непогода.