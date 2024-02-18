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Published Сегодня, 04:00

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Updated Сегодня, 06:31

Дорожные службы Владивостока приведены в состояние повышенной готовности

Повышенная готовность: дорожники Владивостока ожидают непогоду во всеоружии

18 февраля 2024, 04:00

Дорожные службы Владивостока приведены в состояние повышенной готовности

В состояние повышенной готовности приведены дорожные службы Владивостока в связи с предстоящей непогодой.
Сюжет
Погода

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, синоптики не обещают на понедельник горожанам ничего особо приятного: ожидается — с раннего утра — дождь, временами переходящий в снег. Осадки будут идти весь день, прекратятся только к вечеру.

В связи с этим владивостокцев попросили быть осторожными на улицах и по возможности не выезжать на личном транспорте на дороги города.

— Все дорожные службы Владивостока будут работать в усиленном режиме. Уже сформированы бригады рабочих и звенья спецтехники, которые будут задействованы в ликвидации последствий прохождения циклона, — рассказали в управлении дорог городской администрации.

Наблюдение за ситуацией на дорогах Владивостока будет вестись непрерывно. Возможно, что наиболее опасные участки будут перекрыты — при необходимости.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье ждет непогода.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Осадки
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