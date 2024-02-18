Волонтёры готовы, ждём начала игр — скоро стартуют «Дети Приморья»

Posted Вчера, 07:23
Published Вчера, 07:23
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Юные спортсмены уже прибывают в Приморье.
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, все 300 волонтёров прошли необходимую подготовку, готовы помогать гостям спортивного форума — встречают их в аэропорту и на железнодорожном вокзале, дежурят в гостиницах и на спортивных объектах. Узнать добровольных помощников легко — по яркой красивой бело-красной форме.
— В основном в нашем волонтёрском корпусе ребята из Приморья и Владивостока, но есть и те, кто специально приехал из других регионов страны, даже из Москвы, — рассказали в штабе волонтёров «Детей Приморья». — Требования к работе помощников очень серьёзные: они должны быть доброжелательно и позитивно настроены, готовы к различным ситуациям, уметь быстро реагировать на проблемы и помогать участникам мероприятия справляться с ними.
Всего в играх «Дети Приморья» примут участие более тысячи спортсменов, в том числе из Белоруссии, КНДР, КНР и Узбекистана, из разных регионов ДФО и новых регионов России.
Напомним, игры пройдут на следующей неделе, иницуиатором их проведения стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сказал артёмовским участника игр глава Артёма Вячеслав Квон.