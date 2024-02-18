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Posted Вчера, 07:23

Published Вчера, 07:23

Modified Сегодня, 02:08

Updated Сегодня, 02:08

Участников игр «Дети Приморья» будут встречать 300 волонтёров

Волонтёры готовы, ждём начала игр — скоро стартуют «Дети Приморья»

18 февраля 2024, 07:23

Участников игр «Дети Приморья» будут встречать 300 волонтёров

Три сотни волонтёров будут помогать участникам международных спортивных игр «Дети Приморья», которые стартуют во Владивостоке.

Юные спортсмены уже прибывают в Приморье.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, все 300 волонтёров прошли необходимую подготовку, готовы помогать гостям спортивного форума — встречают их в аэропорту и на железнодорожном вокзале, дежурят в гостиницах и на спортивных объектах. Узнать добровольных помощников легко — по яркой красивой бело-красной форме.

— В основном в нашем волонтёрском корпусе ребята из Приморья и Владивостока, но есть и те, кто специально приехал из других регионов страны, даже из Москвы, — рассказали в штабе волонтёров «Детей Приморья». — Требования к работе помощников очень серьёзные: они должны быть доброжелательно и позитивно настроены, готовы к различным ситуациям, уметь быстро реагировать на проблемы и помогать участникам мероприятия справляться с ними.

Всего в играх «Дети Приморья» примут участие более тысячи спортсменов, в том числе из Белоруссии, КНДР, КНР и Узбекистана, из разных регионов ДФО и новых регионов России.

Напомним, игры пройдут на следующей неделе, иницуиатором их проведения стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сказал артёмовским участника игр глава Артёма Вячеслав Квон.

#Спорт#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости
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