Волонтёры готовы, ждём начала игр — скоро стартуют «Дети Приморья»

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, все 300 волонтёров прошли необходимую подготовку, готовы помогать гостям спортивного форума — встречают их в аэропорту и на железнодорожном вокзале, дежурят в гостиницах и на спортивных объектах. Узнать добровольных помощников легко — по яркой красивой бело-красной форме.