Юные шахматисты из Тореза побывали во Владивостоке

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Старшеклассники из Тореза — участники онлайн-турниров лиги «ДВ Интеллект» — приехали в Приморье в ВДЦ «Океан» на смену «Мир шахмат». Ребят пригласил к себе Дальневосточный федеральный университет.
С юными шахматистами встретился ректор ДВФУ Борис Коробец. Он рассказал гостям о том, как работает вуз, как строится студенческая жизнь, а в финале встречи заявил о готовности вуза помочь ребятам из Тореза попасть на международные шахматные турниры в Приморском крае.
Борис Коробец отметил, что юные шахматисты из Тореза уже немало пережили в своей жизни и на их детство и юность выпали тяжёлые испытания.
— Несмотря на это, ребята повышали свои знания, стремились стать частью шахматного мира, и такое упорство и стремление к своей цели достойны уважения, — отметил Борис Коробец. — Но чтобы достичь в шахматах больших высот, требуется принимать участие в международных турнирах, и с этим ДВФУ готов помочь юным шахматистам из Тореза, и речь идёт не только о вас, дорогие гости, но и о всех юных шахматистах вашего города. Мы приглашаем ребят принять участие в международных соревнованиях под эгидой ДВФУ и берём на себя расходы на дорогу и проживание.
Ребята из Тореза с большим интересом ознакомились с жизнью ДВФУ, посетили Центр проектной деятельности ДВФУ, познакомились с робототехникой, астронавтикой, аэрокосмонавтикой и биоиженерией, прошлись по кампусу. Некоторые выразили желание после окончания школы продолжить обучение именно в этом вузе. Ректор ДВФУ поддержал их стремление и заявил, что будет только рад, если всё больше детей из Тореза будут учиться на острове Русском.
Отметим, что ДВФУ оказывает помощь детям из образовательных учреждений Тореза с прошлого года. В дар юным жителям города были собраны игрушки и развивающие игры, а Клуб Интеллектуальных игр ДВФУ регулярно приглашает к участию в шахматных турнирах школьников и студентов из ДНР.