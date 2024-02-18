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Юные шахматисты из Тореза посетили Владивосток и ДВФУ

Юные шахматисты из Тореза побывали во Владивостоке

18 февраля 2024, 03:26

Юные шахматисты из Тореза посетили Владивосток и ДВФУ

Юные шахматисты из Тореза — города в ДНР, над которым взял шефство Приморский край, побывали во Владивостоке, в частности — в ДВФУ.

Старшеклассники из Тореза — участники онлайн-турниров лиги «ДВ Интеллект» — приехали в Приморье в ВДЦ «Океан» на смену «Мир шахмат». Ребят пригласил к себе Дальневосточный федеральный университет.

С юными шахматистами встретился ректор ДВФУ Борис Коробец. Он рассказал гостям о том, как работает вуз, как строится студенческая жизнь, а в финале встречи заявил о готовности вуза помочь ребятам из Тореза попасть на международные шахматные турниры в Приморском крае.

Борис Коробец отметил, что юные шахматисты из Тореза уже немало пережили в своей жизни и на их детство и юность выпали тяжёлые испытания.

— Несмотря на это, ребята повышали свои знания, стремились стать частью шахматного мира, и такое упорство и стремление к своей цели достойны уважения, — отметил Борис Коробец. — Но чтобы достичь в шахматах больших высот, требуется принимать участие в международных турнирах, и с этим ДВФУ готов помочь юным шахматистам из Тореза, и речь идёт не только о вас, дорогие гости, но и о всех юных шахматистах вашего города. Мы приглашаем ребят принять участие в международных соревнованиях под эгидой ДВФУ и берём на себя расходы на дорогу и проживание.

Ребята из Тореза с большим интересом ознакомились с жизнью ДВФУ, посетили Центр проектной деятельности ДВФУ, познакомились с робототехникой, астронавтикой, аэрокосмонавтикой и биоиженерией, прошлись по кампусу. Некоторые выразили желание после окончания школы продолжить обучение именно в этом вузе. Ректор ДВФУ поддержал их стремление и заявил, что будет только рад, если всё больше детей из Тореза будут учиться на острове Русском.

Отметим, что ДВФУ оказывает помощь детям из образовательных учреждений Тореза с прошлого года. В дар юным жителям города были собраны игрушки и развивающие игры, а Клуб Интеллектуальных игр ДВФУ регулярно приглашает к участию в шахматных турнирах школьников и студентов из ДНР.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Молодёжь
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