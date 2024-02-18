Юные шахматисты из Тореза побывали во Владивостоке

Ребята из Тореза с большим интересом ознакомились с жизнью ДВФУ, посетили Центр проектной деятельности ДВФУ, познакомились с робототехникой, астронавтикой, аэрокосмонавтикой и биоиженерией, прошлись по кампусу. Некоторые выразили желание после окончания школы продолжить обучение именно в этом вузе. Ректор ДВФУ поддержал их стремление и заявил, что будет только рад, если всё больше детей из Тореза будут учиться на острове Русском.