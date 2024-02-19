Накал обстановки: разгул непогоды привел к полному перекрытию перевала в Приморье

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Published Сегодня, 05:36
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Лазовский перевал перекрыли для всех видов транспортных средств. Прямо сейчас на участке от 76 до 135 километра наблюдается сложная дорожная обстановка. В целях максимальной безопасности автомобилистов и пассажиров здесь введены ограничения для всех видов транспорта.
Специалисты дорожных служб просят жителей региона не покидать пределы населённых пунктов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сейчас происходит на дорогах Приморского края. К тому времени Лазовский перевал был перекрыт еще только для большегрузов.