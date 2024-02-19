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Участок опасного перевала перекрыт из-за бушующей непогоды в Приморье

Накал обстановки: разгул непогоды привел к полному перекрытию перевала в Приморье

19 февраля 2024, 05:36

Участок опасного перевала перекрыт из-за бушующей непогоды в Приморье

В Приморье усугубляется ситуация за окном. В настоящее время по Лазовскому перевалу не смогут проехать не только большие грузовые машины, но и любой другой транспорт.

Лазовский перевал перекрыли для всех видов транспортных средств. Прямо сейчас на участке от 76 до 135 километра наблюдается сложная дорожная обстановка. В целях максимальной безопасности автомобилистов и пассажиров здесь введены ограничения для всех видов транспорта.

Специалисты дорожных служб просят жителей региона не покидать пределы населённых пунктов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сейчас происходит на дорогах Приморского края. К тому времени Лазовский перевал был перекрыт еще только для большегрузов.

#Приморье#Приморский край#Новости#Находка#Большегрузы#Автомобилисты#Пассажиры#Дорожная обстановка#Дорожные службы
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