Бизнес для мужчин: созидание и победы

Несколько раз начинал свой бизнес, но дело дальше старпапов не заходило, несмотря на наличие источника финансирования. В ходе работы с тетралемой выбора Игорь смог увидеть, что непосредственно в ходе упражнения на каждой из позиций ему не хватало идеи, куда смотреть. Оказалось, что свои цели в жизни он не связывал с бизнесом, полагая, что они слишком романтичны, словно несерьёзные. Когда он попробовал их совместить, бизнес-модель возникла как будто сама по себе. Игорь сумел воплотить её в жизнь и успешно реализует.