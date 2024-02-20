Бизнес для мужчин: созидание и победы

Posted 19 февраля, 23:54
Published 19 февраля, 23:54
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
И юнгианские анима и анимус (в психологии — термины, предложенные Юнгом и обозначающие наличие в каждой личности черт противоположного пола — прим.ред) совершенно не опровергают, а даже подтверждают это, поскольку опираются как раз на незыблемость гендерных различий. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что гендерный фактор тоже влияет на нашу способность вести дела, как и другие: тип характера, склад ума, аналитические способности; родовая система, социум, мотивация и так дальше. И конечно же, психология менеджмента это учитывает.
Протагонист мужского начала в бизнесе проявляется самыми разными, но всегда мужскими качествами и ценностями. Посмотрим на них повнимательнее в этом предпраздничном выпуске, и Вы наверняка узнаете себя или коллег-соратников.
Друг
Дружба — одна из самых первых социальных ценностей, которую мы проносим через всю жизнь. И можно видеть, что понятия «мужская дружба» и «женская дружба» зачастую имеют разные значения. Например, для мужчины друг детства может оставаться самым близким и надёжным партнёром в бизнесе. Или наоборот, другом семьи становится соучредитель.
Николай, 47 лет.
Ничего не предвещало, но его друг, который всю жизнь был преподавателем в ВУЗе, решил заняться бизнесом и пришёл к Николаю за инвестициями. Вопреки мнению партнёров, Николай поддержал друга, и следующий проект они уже делали вместе как соучредители. По этому поводу Николаю к психологу идти не пришлось, но вот конфликт с одним из партнёров, выступавших против участия друга в бизнесе, потребовал решения с приглашением и бизнес психолога, и медиатора.
Отец, правитель
Две очень близкие роли, которые свойственны мужчинам в бизнесе именно в контексте: мой бизнес — моё государство или моя семья. Это поддерживающие образы, когда в организационной системе соблюдается справедливый порядок, уважаются принципы и достоинство каждого. Когда система становится своего рода тылом и вторым домом для руководства и коллектива.
Дмитрий, 52 года.
Конфликт с топ-менеджерами привёл к тренду стагнации в бизнесе. Оказалось, команда воспринимала Дмитрия как доброго папочку, который может простить все провинности. Дмитрий осознал, что сам давал наемным управленцам повод для этого. Он сменил часть команды и пересмотрел свой стиль управления, и ситуация в компании стала налаживаться.
Романтик
«У нас такое море! У нас такие сопки!» Вот что часто можно услышать от предпринимателей, которые ведут бизнес в Приморье. Мужчины зачастую очень романтичные натуры. Как мы знаем из истории, они могут построить дворец для любимой, а ещё они могут создать целую бизнес империю в честь мамы, например, или во имя великой идеи.
Игорь, 38 лет.
Несколько раз начинал свой бизнес, но дело дальше старпапов не заходило, несмотря на наличие источника финансирования. В ходе работы с тетралемой выбора Игорь смог увидеть, что непосредственно в ходе упражнения на каждой из позиций ему не хватало идеи, куда смотреть. Оказалось, что свои цели в жизни он не связывал с бизнесом, полагая, что они слишком романтичны, словно несерьёзные. Когда он попробовал их совместить, бизнес-модель возникла как будто сама по себе. Игорь сумел воплотить её в жизнь и успешно реализует.
Созидатель, новатор
Великие идеи из романтических порывов создавать бизнесы перетекают для этих мужчин в поиск инновационных решений, открытий. Так же, как романтические приключения мореплавателей вели их к открытиям новых берегов.
Сергей, 42 года.
В ходе мероприятий по тимбилдингу Сергей с удивлением узнал, что руководители его предприятий не разделяют страсть собственника к нововведениям, исследованиям и экспериментам. Все они пришли работать на производство, и творческие порывы Сергея их попросту раздражали. В результате Сергей выделил в своей группе компаний отдельное исследовательское направление, и освободившееся производство рвануло вперёд, возросли прибыли.
Герой, победитель
Расширение системы говорит о том, что перед нами герой, завоеватель. И здесь мы видим, как мужские качества помогают развивать и наполнять бизнес.
Но встречаются и антигерои. Проявление антагониста в разрезе нашей темы — это тирания, харассмент, стремление поиграть в солдатики своими сотрудниками, рейдерство. Те предприниматели, которые знают этого антагониста внутри себя, как правило, работают на разделение с ним. И дело здесь не только и не столько в нежелании иметь дело с Уголовным кодексом, но и в естественном стремлении человека избавиться от отягощений, каковыми и являются антагонистические свойства. И хорошо, когда внутренний защитник находится ещё и на страже собственного я.
Виктор, 54 года.
Не один год он искал, что же может быть причиной нарушения баланса в его жизни. Успешный бизнесмен, он мог купить всё, кроме чувства гармонии, удовлетворённости.
Ушло время, прежде чем Виктор осознал, что каждый свой бизнес он не строил, не создавал, а по сути «отжимал»: у государства, у конкурентов. Признав это, Виктор принял решение о запуске нескольких благотворительных и социальных проектов, реализация которых восстановила его жизненный баланс и позволила чувствовать себя комфортно и гармонично во всех сферах.
Защитник, добытчик
Это как раз тот, за кем — как за каменной стеной. Кто на страже жизни. По сути — базовая мужская опция, чтобы ни происходило, и в жизни, и в бизнесе. Та часть, которая определяется обществом как «настоящий мужчина». Своего рода архетипический паттерн, который может служить и отправной точкой, и вечным двигателем для развития своего дела. Тот, кто за всё в ответе.
Алексей, 34 года.
Он сам не заметил, в какой момент начал путать делегирование с ответственностью. Поручая и спрашивая, он перестал ощущать, что главный человек в его бизнесе — это всё-таки он. И когда лебедь, рак и щука в управлении его компанией начали буквально растаскивать её в разные стороны, тогда Алексей схватился за голову. Выровнять корабль ему удалось в тот момент, когда он вспомнил, кто в доме хозяин, и кто за всё в ответе — он сам.
От всей души поздравляю читателей «Золотого рога» и мужчин-предпринимателей с днём Защитника Отечества. Удачи в бизнесе и мирного неба над головой!
Наталья Миронова, психолог;
практическая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.