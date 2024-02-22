Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья

Posted 22 февраля, 10:51
Published 22 февраля, 10:51
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В этом году администрация Владивостока планирует благоустроить ряд общественных пространств, в числе которых скверы, парки и аллеи. Все это будет реализовано в рамках федеральных и краевых проектов.
Константин Шестаков, пояснил, что в 2024 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» комплексно благоустроят парки на Кирова, 116 и Ватутина, 26, а также сквер в районе Жигура, 2-6. Средства на благоустройство еще двух территорий — сквера на Тобольской, 10 и аллеи Космонавтов на Сахалинской будут выделены по региональной программе «1000 дворов».
В ходе встречи мэр Владивостока обратился к главе региона с просьбой поддержать благоустройство парка на Тихвинской, где сейчас находится лесной массив. По проекту все зеленые насаждения будут сохранены, а саму территорию планируется сделать комфортной для отдыха жителей города. Для этого в Тихвинском парке установят освещение и малые архитектурные формы.
«Изначально мы планировали предложить благоустройство парка на Тихвинской по нацпроекту. Однако если бы она победила на голосовании, то это стало бы возможным не раньше 2025 года. Хочется, чтобы уже к этой осени, лесной массив в районе Тихвинской стал более комфортным для прогулок. Уже сейчас мы приступили к проектированию», — сообщил Константин Шестаков.
По заявлению губернатора Олега Кожемяко, необходимые средства для реализации этого важного проекта — благоустройства парка на Тихвинской, уже предусмотрены в бюджете на этот год.
Решается и вопрос строительства швейного производства. Компания «Институт моделирования одежды» обратилась к главе города и губернатору края для того, чтобы реализовать проект швейной фабрики в рамках Территории опережающего развития (ТОР) в Надеждинском районе. Благодаря этому предприниматель сможет получить дополнительные преференции и льготы.
«В данный момент у него на производстве работает 80 швей, живущие на улице Борисенко. Они шьют школьную форму, бронежилеты, спальные мешки для участников специальной военной операции. Он просит помочь выделить земельный участок в Надеждинском районе, обеспечить преференциальный режим, как для резидента ТОР», — сказал глава Владивостока.
Эту инициативу Олег Кожемяко поддержал и заверил, что соответствующее обращение направят в Минвостокразвития РФ и Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.