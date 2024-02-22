Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья

Константин Шестаков, пояснил, что в 2024 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» комплексно благоустроят парки на Кирова, 116 и Ватутина, 26, а также сквер в районе Жигура, 2-6. Средства на благоустройство еще двух территорий — сквера на Тобольской, 10 и аллеи Космонавтов на Сахалинской будут выделены по региональной программе «1000 дворов».