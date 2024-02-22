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Posted 22 февраля, 09:23

Published 22 февраля, 09:23

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Строительство центра культурного развития идёт в Приморском крае

Центр культурного развития строится в Кневичах

22 февраля 2024, 09:23

Строительство центра культурного развития идёт в Приморском крае

Активными темпами идёт в посёлке Кневичи, что входит в состав Артёмовского городского округа, строительство Центра культурного развития.

Как сообщили в пресс-службе Артёмовского городского округа, уже завершены работы по забивке железобетонных свай, устройству ростверка, обратной засыпке и гидроизоляции фундамента, устройству плиты пола, монтажу металлического каркаса и фахверков. Стены облицованы панелями. Все сети электроснабжения вынесены за границы участка, кроме того, строители завершили прокладку внутренних инженерных сетей.

Сейчас основная работа ведётся над кровлей и перекрытиями в здании. Строители работают споро, качественно — ведь уже в текущем году Центр должен быть открыт.

Напомним, что это будет уникальный объект культурного назначения — его оборудуют всем необходимым, в том числе мультимедийной техникой, для творчества и кружковой работы. В Центре можно будет проводить концерты, а посещать его смогут жители Артёма, Ясного, Кролевцов, Суражевки, Углового, Заводского.

#Культура#Общество#Приморье#Приморский край#Строительство#Новости#Артём
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