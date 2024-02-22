Центр культурного развития строится в Кневичах

Posted 22 февраля, 09:23
Published 22 февраля, 09:23
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Как сообщили в пресс-службе Артёмовского городского округа, уже завершены работы по забивке железобетонных свай, устройству ростверка, обратной засыпке и гидроизоляции фундамента, устройству плиты пола, монтажу металлического каркаса и фахверков. Стены облицованы панелями. Все сети электроснабжения вынесены за границы участка, кроме того, строители завершили прокладку внутренних инженерных сетей.
Сейчас основная работа ведётся над кровлей и перекрытиями в здании. Строители работают споро, качественно — ведь уже в текущем году Центр должен быть открыт.
Напомним, что это будет уникальный объект культурного назначения — его оборудуют всем необходимым, в том числе мультимедийной техникой, для творчества и кружковой работы. В Центре можно будет проводить концерты, а посещать его смогут жители Артёма, Ясного, Кролевцов, Суражевки, Углового, Заводского.