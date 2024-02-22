Центр культурного развития строится в Кневичах

Напомним, что это будет уникальный объект культурного назначения — его оборудуют всем необходимым, в том числе мультимедийной техникой, для творчества и кружковой работы. В Центре можно будет проводить концерты, а посещать его смогут жители Артёма, Ясного, Кролевцов, Суражевки, Углового, Заводского.