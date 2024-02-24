Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В районе улицы Калинина, 25 во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие.
По первоначальной информации, автомобиль ГАЗель отъезжал от автобусной остановки и объезжал припаркованный возле обочины грузовик. В этот момент водитель Toyota Aqua решил пройти мимо автобуса. В результате столкновения Aqua перевернулась и столкнулась с грузовиком Isuzu, который двигался в противоположном направлении.
Водителя Toyota Aqua доставили в больницу для оказания медицинской помощи.