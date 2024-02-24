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Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео

Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео

24 февраля 2024, 02:20
Достаточно масштабное ДТП с автобусом и большегрузом испортило далеко не одному человеку выходной. И минимум одному человеку авария испортила здоровье. О материальных убытках говорить пока рано — их ещё не подсчитали.
Сюжет
Авария

В районе улицы Калинина, 25 во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие.

По первоначальной информации, автомобиль ГАЗель отъезжал от автобусной остановки и объезжал припаркованный возле обочины грузовик. В этот момент водитель Toyota Aqua решил пройти мимо автобуса. В результате столкновения Aqua перевернулась и столкнулась с грузовиком Isuzu, который двигался в противоположном направлении.

Водителя Toyota Aqua доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Авария#ДТП#Пострадавшие#ГАЗель#Toyota Aqua#Грузовик
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