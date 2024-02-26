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Published Сегодня, 01:34

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Клубы дыма и языки пламени охватили крупный торговый центр в Приморье — видео

Клубы дыма и языки пламени охватили крупный торговый центр в Приморье — видео

26 февраля 2024, 01:34
В Приморье загорелся склад Леруа-Мерлен. Людей срочно эвакуируют из здания.
Сюжет
Пожар

По сообщениям очевидцев, сейчас посетителей и сотрудников эвакуируют из здания. О пострадавших пока не сообщается.

Жители близлежащих районов говорят, что клубы дыма поднимаются на несколько метров и уже видны издалека.

Посетители утверждают, что горит именно склад. На место выехали пожарные.

Корреспонденты редакции обратились за подробностями в пресс-службу МЧС Приморья. Обстоятельства пожара сейчас уточняются.

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