Клубы дыма и языки пламени охватили крупный торговый центр в Приморье — видео

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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Updated Сегодня, 01:42
По сообщениям очевидцев, сейчас посетителей и сотрудников эвакуируют из здания. О пострадавших пока не сообщается.
Жители близлежащих районов говорят, что клубы дыма поднимаются на несколько метров и уже видны издалека.
Посетители утверждают, что горит именно склад. На место выехали пожарные.
Корреспонденты редакции обратились за подробностями в пресс-службу МЧС Приморья. Обстоятельства пожара сейчас уточняются.