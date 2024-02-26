Одновременную погрузку и выгрузку впервые провели в порту «Терминал Астафьева»

«Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами. Сотрудники предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки по варианту «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей территории. Отправка контейнеров производится как на специализированных платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки. Вместе с грузооборотом «Дальневосточной Транспортной Компании», это позволило предприятиям Группы Компаний «Аква-Ресурсы» по итогам 2023 года войти в пятерку крупнейших контейнерных перевозчиков Дальнего Востока.