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Одновременную погрузку и выгрузку впервые провели в порту «Терминал Астафьева»

Одновременную погрузку и выгрузку впервые провели в порту «Терминал Астафьева»

26 февраля 2024, 05:09
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Сотрудники «Терминала Астафьева» впервые одновременно провели операции по погрузке контейнерного груза на одно судно и выгрузку с другого. Тем самым все портовые мощности предприятия были заняты исключительно обработкой контейнеров.
Сюжет
Порт

Как отметили специалисты «Терминала Астафьева», осуществить одновременную работу по погрузке и выгрузке удалось благодаря четко выстроенной структуре и налаженному взаимодействию со всеми службами порта.

«Мы постоянно расширяем возможности порта по оказанию высококачественного сервиса для наших клиентов. В настоящий момент наши вложения в производственные мощности, крановое хозяйство позволили увеличить темпы погрузки-выгрузки контейнерных грузов. Это напрямую сказывается на скорости отправки и получения грузов клиентами порта. Росту грузооборота способствовал и запуск новых контейнерных площадок — тыловой и непосредственно в порту», — рассказал заместитель генерального директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Ядрищенский.

Отметим, что на выгрузке контейнеров были задействованы краны LPS 2280 и LPS420e, приобретенные «Терминалом Астафьева» в 2022 и 2023 годах. Погрузку контейнеров обеспечивал плавкран ТОР. Всего за последние годы «Терминал Астафьева» вложил в перепрофилирование около 4 миллиардов рублей.

«Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами. Сотрудники предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки по варианту «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей территории. Отправка контейнеров производится как на специализированных платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки. Вместе с грузооборотом «Дальневосточной Транспортной Компании», это позволило предприятиям Группы Компаний «Аква-Ресурсы» по итогам 2023 года войти в пятерку крупнейших контейнерных перевозчиков Дальнего Востока.

#Приморский край#Владивосток#Порт#Технологии#Терминал Астафьева#Грузооборот#Сервис
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