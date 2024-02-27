Руки не для скуки: как самозанятая из Приморья превратила хобби в бизнес?

Posted Вчера, 23:25
Published Вчера, 23:25
Modified Вчера, 23:27
Updated Вчера, 23:27
Как рассказывает самозанятая Татьяна Лобяк, когда дома уже стало много авторских работ — мифических антропоморфных существ — захотелось принять участие в маркете, но там посетители ничего у нее не купили.
«Все смотрели, фотографировали, но проходили мимо. Ощущения после мероприятия было двоякое. Через несколько дней мне все же написала девушка, которая никак не могла забыть одну из кукол», — отметила она.
Так у мастера появились постоянные клиенты разных возрастов со всего мира, которые следят за новыми работами.
«У меня есть коллекционеры, которые любят куклы в определенных техниках. Есть и юные коллекционеры — это, кстати, мои самые любимые ценители, они всегда с таким интересом узнают о созданных мною мифических героях», — заключила Татьяна.
Создание каркасных кукол, как признается самозанятая, начинается соответственно с задумки героя, потом создается каркас из проволоки, затем необходимо сформировать основу тела и уже потом приступать к лепке и шитью одежды. Если это будуарная кукла, то процесс начинается с лепки головы, рук и ног, а затем выкройки тела и одежды согласно авторской задумке. Все герои, которые мастер придумывает сама, уникальны.
В 2020 году Татьяна оформила самозанятость и тогда же она стала активно участвовать в ярмарке-фестивале «Сделано в Приморье».
Ярмарка для мастеров — это не только возможность продать изделия ручной работы, а первую очередь шанс заявить о себе. Нередко здесь мастера знакомятся друг с другом и организуют коллаборации, а порой и находят оптовых клиентов, переводя свое дело из статуса хобби в настоящий бизнес.
«За 4 года фестиваля многие мастера очень выросли, стали узнаваемыми и более востребованы на нашем рынке, что очень меня радует», — говорит Татьяна.
Татьяна Лобяк выступает в роли куратора мастеров — участников ярмарки, которая регулярно проходит во Владивостоке. Она помогает другим мастерам воплощать свою мечту в жизнь и показывает на собственном примере, что каждый самозанятый из Приморья может рассчитывать на различные меры поддержки в центре «Мой бизнес».
«Участие в ярмарке, пожалуй, одно из самых востребованных услуг для самозанятых от центра „Мой бизнес“. Всегда много желающих, посетителей, а все места и вовсе заняты», — говорит Татьяна.
Кроме того, самозанятая сама воспользовалась услугами по созданию фотоконтента, участию в выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2023», на которой она вместе с другими мастерами из Приморья заняла первое место за оригинальное украшение выставочного стенда, где была представлена продукция 20 ремесленников с товарами ручной работы, отражающими символику края: чайки, море, ракушки, уссурийская тайга и многое другое.
Недавно Татьяна воплотила свою мечту: она увидела в телеграм-канале «Мой бизнес» пост о доступном имуществе в аренду для предпринимателей и самозанятых. Через некоторое время ей удалось арендовать помещение и создать творческое пространство.
«Нужно только было набраться терпения: документы проверяются и оформляются месяц. Потом неделя регистрации договора через МФЦ. После нужно сделать страховку, написать запрос на ремонт, который тоже рассматривается в течение месяца. Как только одобряется заявка на ремонт — остается только провести его за счёт собственных средств», — рассказала Татьяна.
10 февраля во Владивостоке на улице Пограничной, 2 состоялось официальное открытие собственной мастерской Татьяны Лобяк под названием Remeslo, где были представлены авторские куклы и работы мастеров, с которыми она создала креативный кластер. Сейчас посетить творческое пространство в центре города и купить подарки для себя и своих близких могут все желающие.
«В ближайшее время я организую выставку кукол, которая пройдет с 1 по 31 марта. У нас в Приморье есть замечательные кукольники, с которыми я знакома, но они мало себя показывают на рынке нашего края. Каждый работает в своем направлении и своей технике. Буду рада видеть всех у себя в мастерской по адресу: ул. Пограничная, 2», — акцентировала мастер.
Подробнее о мерах господдержки и мероприятиях для самозанятых можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Приморского края, по телефону: 8 800 555 09 33 или в telegram-канале «Мой бизнес | Приморский край».
Организация бесплатного обучения для предпринимателей и самозанятых является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».