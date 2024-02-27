Руки не для скуки: как самозанятая из Приморья превратила хобби в бизнес?

«В ближайшее время я организую выставку кукол, которая пройдет с 1 по 31 марта. У нас в Приморье есть замечательные кукольники, с которыми я знакома, но они мало себя показывают на рынке нашего края. Каждый работает в своем направлении и своей технике. Буду рада видеть всех у себя в мастерской по адресу: ул. Пограничная, 2», — акцентировала мастер.