Стивидоры Приморского края выступили против приоритетности перевалки угля

Кроме того, сегодня наша страна живет в сложных условиях, под давлением западных санкций. И в любой момент крупные спецпорты могут попасть под санкции, и не смогут отгружать уголь на суда, так как судовладельцы будут отказываться работать с санкционными портами. И как следствие — экспорт угля из России на восточной направлении, а соответственно и налоги могут закрыться одним днем. Если универсальные порты уйдут от перевалки угля, а крупные, специализированные попадут под санкции, то распределять грузовую базу будет некуда, экспорт остановится. Это очень большой риск, отмечают стивидоры.