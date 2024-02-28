Стивидоры Приморского края выступили против приоритетности перевалки угля

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Published Сегодня, 01:58
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Updated Сегодня, 02:04
В ходе заседания комитета по экономике и собственности Законодательного Собрания Приморья, которое состоялось 27 февраля, в стенах Белого Дома, краевые парламентарии поддержали стивидоров, которые выступают против инициативы о приоритетной перевалки угля в специализированных портах. Народные избранники отметили, что этот вопрос требует детальной проработки.
Приморские стивидоры направили в Законодательное Собрание Приморского края коллективное обращение, в котором просят обратить внимание на новую инициативу — приоритизацию погрузки угля в специализированные порты. По их мнению, это может привести к ряду необратимых негативных последствий для экономики целого региона, что недопустимо в условиях санкционного давления и реализации Курса на Восток, объявленного президентом России Владимиром Путиным.
Текст письма оказался в распоряжении редакции «Восток-Медиа»:
«Перераспределение грузовой базы между операторами морских терминалов приведёт к снижению конкуренции, увеличению себестоимости грузов и их стоимости для конечных потребителей. Специализированные терминалы изначально входят в холдинговые промышленные группы и будут ориентированы на приоритетную перевалку собственных углей, либо последует новая ценовая дискриминация при установлении тарифов перевалки. Введение любых ограничений, связанных с необходимостью специализации действующих морских терминалов будет противоречить положениям статей 15 и 16 Главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ „О защите конкуренции“, в соответствии с которым запрещены ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, а также соглашения между федеральными органами исполнительной власти или осуществление этими органами согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», — говорится в документе.
Причиной для коллективного обращения стало письмо, которое один из стивидоров направил главе государства с просьбой пересмотреть механизм распределения отгружаемого угля — чтобы грузопоток шел в первую очередь в специализированные компании, которые занимаются перевалкой угля. Но при этом интересы универсальных терминалов, переваливающих и насыпные, и балкерные грузы будут ущемлены.
«Мы считаем, что такой подход ухудшит положение большого количества компаний и тысяч сотрудников. Причина проста — на Дальнем Востоке нет еще достаточных логистических и транспортных мощностей, благодаря которым возможно увеличить объем поставляемого для перевалки угля. В частности, возможности железной дороги на восточном направлении пока ограничены, и перераспределение угля на специализированные терминалы не приведет к росту грузооборота. Это приведет лишь к тому, что у универсальных портов будет изъята значительная часть грузовой базы. То есть от перемены мест слагаемых сумма не изменится, угля завозить больше не станут, но он весь пойдет в одну специализированную компанию, а остальные — универсальные терминалы останутся, по сути, без загрузки. Это повлечет за собой снижение налоговых отчислений в бюджет региона, а это более 4 миллиардов рублей, и рост безработицы — тысячи приморцев лишатся работы. И это далеко не все последствия подобного решения», — отметил директор АО «Находкинский МТП» Владимир Григорьев.
В конечном счете, приоритетность в пользу специализированных портов приведет к тому, что снизится конкуренция и, как следствие возрастет ставка, по которой работают поставщики и стивидоры.
«На сегодняшний день мы находим такую инициативу несвоевременной, потому что нет таких транспортных мощностей в Приморье, обеспечивающих грузовой базой всех участников рынка. Для начала нужно способствовать развитию пропускной сети железной дороги. Наша позиция изложена в письме», — подчеркнул Владимир Григорьев.
Он отметил также, что данная инициатива уже находится в разработке в Минтрансе, и предложены 20 критериев, по которым терминалы будут признаваться специализированными, и, значит, пользоваться механизмом приоритетности. Предположительно, по этой системе оценки в список специализированных попадут не более 5-7 компаний из 20. Автоматически это будет означать, что работать с углем остальные уже не смогут.
Стивидоры отметили, что специализированные порты отличаются оснащением автоматизированным оборудованием, которое требует минимального количества персонала. Универсальные порты для перевалки того же объема используют в восемь раз больше сотрудников, чем специализированные терминалы. Поэтому, в случае развития этой ситуации, введения механизма приоритетности, тысячи жителей Приморья, которые сегодня трудятся на универсальных терминалах, потеряют работу. Это очень серьезный негативный эффект, который может быть от введения этой инициативы.
Кроме того, сегодня наша страна живет в сложных условиях, под давлением западных санкций. И в любой момент крупные спецпорты могут попасть под санкции, и не смогут отгружать уголь на суда, так как судовладельцы будут отказываться работать с санкционными портами. И как следствие — экспорт угля из России на восточной направлении, а соответственно и налоги могут закрыться одним днем. Если универсальные порты уйдут от перевалки угля, а крупные, специализированные попадут под санкции, то распределять грузовую базу будет некуда, экспорт остановится. Это очень большой риск, отмечают стивидоры.
В своем коллективном письме в краевой парламент стивидоры просят направить обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой на уровне правительства России вернуть эту инициативу на доработку, чтобы можно было ее более детально, всесторонне рассмотреть.
«Считаю позицию стивидоров вполне обоснованной, их надо поддержать, и вопрос этот еще раз детально рассмотреть с точки зрения целесообразности. Ни для кого не секрет, что мы весь прошедший год делали корректировки бюджета в сторону увеличения. И в большей части Правительство Приморского края объясняло это тем, что наши транспортные и логистические компании дают серьезный прирост в бюджет. И я уверен, что, и стивидорные компании в том числе. Буду поддерживать это постановление, и буду признателен коллегам за поддержку. Ситуация, которая возникла сегодня, она не случайна, и дальше будет только усугубляться. Пропускная способность Транссибирской магистрали ограничена, и попытка перераспределить объемы поставки угля — это, скорее, конкурентная борьба. Решить проблему увеличения грузопотока быстро не получится, но заниматься ею надо. Возможности Транссибирской магистрали исчерпаны, мы приходим уже к пику возможностей. Поэтому нужен целый комплекс мер — разработать дорожную карту с участием Правительства края и профильных министерств. И такие совещание, как сегодняшнее, в этой связи могут стать перманентными», — пояснил заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко.
Депутаты Законодательного Собрания, входящие в состав профильного комитета, единогласно поддержали позицию стивидоров, проект обращения к губернатору будет завтра рассмотрен на очередном заседании краевого парламента.