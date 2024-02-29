«Дело делают важное, а зарплаты получают скромные», — Путин о работниках экозащиты

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Президент установил цель сократить загрязнение основных водных объектов России в два раза. К 2030 году все твердые отходы должны быть будут сортироваться, а объем вредных выбросов в атмосферу по всей стране должен быть уменьшен в два раза. Глава государства выразил надежду на скорое достижение этих результатов.
Также Путин заявил, что начиная с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается. Это положительная тенденция, которая благоприятно влияет на экологическую обстановку в стране. Сохранение лесных массивов Владимир Владимирович обозначил как одну из целей экологического развития государства.
В России планируется учредить фонд экологической защиты с размером резерва в 1 миллиард рублей.
«Фонд займется защитой и восстановлением редких и исчезающих видов, а также содержанием травмированных и конфискованных диких животных», — отметил Путин.
Президент призвал к повышению заработной платы специалистов, занимающихся охраной окружающей среды. Он отметил, что их работа имеет огромное значение, но доходы этих специалистов несоизмеримо низки. Владимир Путин подчеркнул важность этой проблемы и призвал к ее решению:
«Вопросы люди решают очень важные, а зарплаты у них очень скромные».
Также планируется заняться развитием экотуризма. К 2030 году во всех нацпарках страны будут созданы экотропы, маршруты выходного дня и визит-центры. Так, на озере Байкал до 2030 появится круглогодичный курорт. Кроме того, в рамках проекта «Пять морей» на побережье Японского моря возведут современный гостиничный комплекс.