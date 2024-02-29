«Дело делают важное, а зарплаты получают скромные», — Путин о работниках экозащиты

Президент установил цель сократить загрязнение основных водных объектов России в два раза. К 2030 году все твердые отходы должны быть будут сортироваться, а объем вредных выбросов в атмосферу по всей стране должен быть уменьшен в два раза. Глава государства выразил надежду на скорое достижение этих результатов.