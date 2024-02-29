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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 08:00

Полиция ищет очевидцев ночного пожара на пляже в Приморье

Пляж Де-Фриз в Приморье больше не будет прежним — фото

29 февраля 2024, 06:40

Полиция ищет очевидцев ночного пожара на пляже в Приморье

Минувшей ночью в Приморье произошел пожар, который уничтожил муниципальное имущество. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. В новых медиа не исключают, что это мог быть поджог.
Сюжет
Полиция

В поселке Де-Фриз сожгли ряд сооружений на местном пляже. Возгорание произошло сегодня, после полуночи.

Сгорело административное здание и несколько беседок. Неподалеку от пепелища нашли бензин и автомобильные шины. В новых медиа распространяется версия, что предполагаемая причина происшествия — поджог.

Сейчас на месте, где ночью горели постройки, работает полиция. Оперативники ищут очевидцев и свидетелей возгорания, а также лиц, располагающих информацией по этому поводу.

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