Пляж Де-Фриз в Приморье больше не будет прежним — фото

Полиция ищет очевидцев ночного пожара на пляже в Приморье

Минувшей ночью в Приморье произошел пожар, который уничтожил муниципальное имущество. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. В новых медиа не исключают, что это мог быть поджог.

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