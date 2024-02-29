Президент России: пора решать проблему очередей на пограничных пунктах пропуска

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
— По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами, — сказал Владимир Путин. — Поэтому ставлю Минтрансу конкретную задачу: время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать.
Президент России отметил, что особенно важно соблюдать нормативные требования для ритмичной работы транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Россию со странами Ближнего Востока и Азии.