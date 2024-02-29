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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 12:22

Президент России: пора решать проблему очередей на пограничных пунктах пропуска

Президент России: пора решать проблему очередей на пограничных пунктах пропуска

29 февраля 2024, 11:12
В послании к Федеральному Собранию глава России Владимир Путин резко обозначил проблему, актуальную для Приморского края: очереди на пограничных пунктах пропуска.
Сюжет
Таможня
— По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами, — сказал Владимир Путин. — Поэтому ставлю Минтрансу конкретную задачу: время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать.

Президент России отметил, что особенно важно соблюдать нормативные требования для ритмичной работы транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Россию со странами Ближнего Востока и Азии.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Таможня#Россия#Погранпереход
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