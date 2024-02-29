Семьи с детьми – фундаментальный нравственный выбор: президент России Владимир Путин

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Говоря о поддержке семей Владимир Путин начал с «одной из самых острых проблем».
В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллионов человек. Но, конечно, этого много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами, причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек. Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта
Далее президент объявил о запуске национального проекта «Семья».
Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семьи с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектной федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года.
Второе. В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда построено было 72,8 миллиона квадратных метров. Ага, сейчас 110. Еще важнее, что за последние 6 лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки. И эта программа началась у нас в 2018, напомню. Мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ее могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребенком. Сохранив основные базовые параметры.
Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита. 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, и потом компоненты, нарастающие все больше и больше, но деньги для этого есть. В целом, задача в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся.
В 2018 году, с 2018 по 2022 год, число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Хорошие показатели. Подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просят. Его положение надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей. В семье, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза до 2800 рублей в месяц налоговый вычет на Что это значит? Вот для примера, семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей. При этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, бесплатно.
И отдельно о программе материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 26-го года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го.