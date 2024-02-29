zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Владимир Путин сообщил о запуске ещё одного национального проекта — «Кадры»

Владимир Путин сообщил о запуске ещё одного национального проекта — «Кадры»

29 февраля 2024, 10:16
В ходе послания Федеральному собранию 2024 президент России Владимир Путин заявил о запуске новго национального проекта «Кадры».

«Мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом. Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии. Или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение», — отметил президент

В 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 году уже 9,7 миллиона, на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. И это, конечно, результат в том числе и демографических мер предыдущих лет. Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направим новый национальный проект – «Кадры».

«С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьника. Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории», — добавил Владимир Путин.

#Владимир Путин#Кадры#Технологии#Демография#Национальный проект
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33