Владимир Путин сообщил о запуске ещё одного национального проекта — «Кадры»

«С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьника. Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории», — добавил Владимир Путин.