Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддерживает абсолютное большинство россиян

Текст послания президента России Владимира Путина заранее не был известен никому, но большинство экспертов предполагали, что большой блок выступления главы государства коснется специальной военной операции. И, действительно, как ожидалось, Владимир Путин, выступая перед Совфедом и гостями мероприятия, заявил о том, что россияне в абсолютном своем большинстве поддерживают спецоперацию.