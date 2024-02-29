Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддерживает абсолютное большинство россиян

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Текст послания президента России Владимира Путина заранее не был известен никому, но большинство экспертов предполагали, что большой блок выступления главы государства коснется специальной военной операции. И, действительно, как ожидалось, Владимир Путин, выступая перед Совфедом и гостями мероприятия, заявил о том, что россияне в абсолютном своем большинстве поддерживают спецоперацию.
В частности, он отметил, что отечественный бизнес очень активно оказывает помощь бойцам, миллиарды рублей направлены волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов.
«В российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», — сказал Владимир Путин.
Президент отметил также, что бойцы специальной военной операции знают, что с ними вся страна.
«️Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная, всепобеждающая сила», — отметил глава государства.
Память о павших военных участников СВО почтили минутой молчания.
Напомним, сегодня в Приморском крае, одним из первых российских регионов, был принят широкий пакет мер поддержки для участников спецоперации и их семей. И перечень этих мер постоянно расширяется, пополняя все новыми видами помощи.