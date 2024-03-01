Жителям Артема предложили найти альтернативный участок под храм

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
Наталья Волкова, которая по совместительству не только спикер артемовской Думы, но и депутат по округу, куда входит Артем ГРЭС, отметила, что вопрос о строительстве храма впервые поднял отец Виталий на встрече с городскими властями несколько лет назад и после этого прошли не только общественные слушания по земле для храма, но и несколько встреч с местными жителями, на которых подробно этот вопрос разбирался.
«В 2022 году в администрацию Артемовского городского округа обратился отец Виталий с заявлением о предоставлении ему на безвозмездной основе земельного участка под строительство храма. Администрация округа рассмотрела данное заявление, провела необходимые процедуры, в том числе были проведены общественные обсуждения, в ходе которых жители округа не высказали своих замечаний и предложений. Но на сегодняшний день у некоторых жителей Артем ГРЭСС появились другие мнения по данному вопросу», — отметила Волкова.
Сегодня власти приняли решение найти участок, который подойдет и людям и церкви. Председатель артемовской Думы также подчеркнула, что жители не выступают против строительства храма, так как им понятна важность духовного воспитания.
«Дума города Артема сообщила, что для поиска компромиссного решения по итогам встречи активистам предложили рассмотреть возможность выбора других 2-3 участков на территории поселка под строительство будущего храма, которые устраивали бы всех», — подчеркнула Наталья Волкова.
Специалисты администрации проверят возможность возведения храма на тех участках, которые предложат жители. Отец Иоанн и отец Виталий со стороны православной церкви также поддержали это решение.