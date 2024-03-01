Жителям Артема предложили найти альтернативный участок под храм

Наталья Волкова, которая по совместительству не только спикер артемовской Думы, но и депутат по округу, куда входит Артем ГРЭС, отметила, что вопрос о строительстве храма впервые поднял отец Виталий на встрече с городскими властями несколько лет назад и после этого прошли не только общественные слушания по земле для храма, но и несколько встреч с местными жителями, на которых подробно этот вопрос разбирался.