Не только шляпки и тапки: что покажут рукодельницы жителям Владивостока?

Posted 2 марта, 00:25
Published 2 марта, 00:25
Modified Вчера, 23:56
Updated Вчера, 23:56
Как рассказали в ПКНЦК, посетители выставки (вход — свободный) смогут убедиться в том, что войлок — материал универсальный. дающий широчайшие возможности для творчества.
— Войлоковаляние — одна из первых в истории человечества технология создания текстиля, войлок человечество перерабатывало со времён глубокой древности, — рассказала Елена Фадеева, одна из организаторов выставки. — Это непростое, но в то же время захватывающее ремесло. Если вы попробуете себя в работе с войлоком, почти наверняка она увлечёт вас и откроет целый новый мир…
Изменились ли за тысячелетия технологии работы с войлоком? Что, кроме шляпок и тапочек, можно сделать из этого материала? Оказывается, мастерицам войлоковляния подвластны самые разные направления: и интерьерное (картины, домашний текстиль, светильники, посуда), и утилитарное — игрушки, одежду, аксессуары, украшения, и художественное — самая настоящая «шерстяная живопись». Убедиться в этом могут посетители выставки.
Кстати, в течение всего времени работы выставки здесь ежедневно — с 12 до 13 будут проводиться бесплатные экскурсии. Посетители не только увидят, потрогают своими руками войлок и работы из него, но и поучаствуют в различных этапах ручной переработки шерсти и изготовления войлока, от первичного руна овец до готового изделия.