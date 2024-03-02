Не только шляпки и тапки: что покажут рукодельницы жителям Владивостока?

Кстати, в течение всего времени работы выставки здесь ежедневно — с 12 до 13 будут проводиться бесплатные экскурсии. Посетители не только увидят, потрогают своими руками войлок и работы из него, но и поучаствуют в различных этапах ручной переработки шерсти и изготовления войлока, от первичного руна овец до готового изделия.