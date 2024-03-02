В конце рабочей недели школьниц Приморья ждут в полиции

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в рамках спецпроекта «Полиция на страже детства» накануне Международного женского дня полицейские проведут спортивные соревнования среди учениц школ Владивостока. Посвящены состязания будут, разумеется, грядущем празднику 8 Марта. А состоятся они на базе Центра профессиональной подготовки приморской полиции (проспект 100-летия Владивостока, 141). Начало — 6 марта в 14 часов.