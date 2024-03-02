zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 06:28

Published 2 марта, 06:28

Modified Вчера, 23:54

Updated Вчера, 23:54

Полиция Приморского края проведёт спортивный праздник для школьниц

В конце рабочей недели школьниц Приморья ждут в полиции

2 марта 2024, 06:28

Полиция Приморского края проведёт спортивный праздник для школьниц

Необычное мероприятие пройдёт во Владивостоке накануне Международного женского дня. И проведут его полицейские.
Сюжет
Полиция

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в рамках спецпроекта «Полиция на страже детства» накануне Международного женского дня полицейские проведут спортивные соревнования среди учениц школ Владивостока. Посвящены состязания будут, разумеется, грядущем празднику 8 Марта. А состоятся они на базе Центра профессиональной подготовки приморской полиции (проспект 100-летия Владивостока, 141). Начало — 6 марта в 14 часов.

— Главная цель соревнований — напомнить юным девушкам Владивостока о важности здорового образа жизни и необходимости регулярных занятий физкультурой, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Среди организаторов мероприятия — совет ветеранов УМВД России и федерация айкидо.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Школы#8 марта#Физкультура#Международный женский день#Здоровый образ жизни
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38
"