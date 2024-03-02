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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Новую теплотрассу начали прокладывать во Владивостоке

Внимание, автомобилисты: в районе Патрокла начались работы по прокладке теплотрассы

2 марта 2024, 07:22

Новую теплотрассу начали прокладывать во Владивостоке

Приморские тепловые сети начали работу на теплосетях в районе Патрокла — с дальнейшим строительством полноценной теплотрассы. Это необходимо для полноценного теплоснабжения уже построенных и только планирующихся к возведению в микрорайоне объектов.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, работы будут вестись с ограничением дорожного движения. А потому водителям и пешеходам следует обращать внимание на устанавливаемые временные дорожные знаки, а также ограждающие и направляющие устройства.

Работы будут вестись в четыре этапа. График и место проведения, а также планируемые ограничения можно увидеть ниже.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что район Патрокла уже переживает большие изменения и в 2024 году они только продолжатся — особенно с точки зрения строительства и развития улично-дорожной сети. Здесь будет построено почти 2,7 км новых дорог. Асфальтированные дороги, благоустроенные пешеходные зоны и другая необходимая дорожная инфраструктура появятся на Архангельской, Новороссийской, Сочинской, Североморской и подъезде к детскому саду №1 на Архангельской.

Показательно, что все работы начнутся уже в скором времени — как только весенняя погода установится окончательно и морозы уйдут. Кроме того, дороги будут сданы в эксплуатацию до конца 2024 года.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Теплоснабжение#Теплосети
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