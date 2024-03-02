Внимание, автомобилисты: в районе Патрокла начались работы по прокладке теплотрассы

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что район Патрокла уже переживает большие изменения и в 2024 году они только продолжатся — особенно с точки зрения строительства и развития улично-дорожной сети. Здесь будет построено почти 2,7 км новых дорог. Асфальтированные дороги, благоустроенные пешеходные зоны и другая необходимая дорожная инфраструктура появятся на Архангельской, Новороссийской, Сочинской, Североморской и подъезде к детскому саду №1 на Архангельской.